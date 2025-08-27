Diálogo com os EUA: Temer defende estratégia proativa em Fórum de Desenvolvimento em MT

Além de suas observações otimistas, o ex-presidente criticou a falta de diálogo do governo brasileiro com os Estados Unidos

Reprodução/AL-MT Durante sua fala de abertura, Temer ressaltou a importância de Mato Grosso no contexto agroindustrial e econômico do Brasil



O ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), participou do Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, promovido pelo LIDE Mato Grosso em colaboração com a Assembleia Legislativa do Estado (ALMT) nesta quarta feira (27) em Cuiabá (MT).

Durante sua fala de abertura, Temer ressaltou a importância de Mato Grosso no contexto agroindustrial e econômico do Brasil. O ex-chefe do Palácio do Planalto expressou confiança na capacidade do país de se desenvolver de forma autônoma. “Apesar das dificuldades que o Brasil enfrenta atualmente, especialmente nas relações com os Estados Unidos, quero lançar uma palavra de otimismo. Vejo que existe muito pessimismo, mas, ao chegar aqui, governador, e perceber este entusiasmo extraordinário, fico animado. O Brasil avança por conta própria, independente dos governos. Temos inúmeras potencialidades e, ao longo do tempo, já enfrentamos diversas crises econômicas, políticas, sociais e morais. Superaremos todas elas e avançaremos”, declarou.

Além de suas observações otimistas, Temer criticou a falta de diálogo do governo brasileiro com os Estados Unidos. Desde a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, a administração Lula tem tentado mitigar os impactos sem sucesso. A ausência de negociações com Donald Trump tem sido alvo de críticas por parte da oposição e de empresários afetados. Como um experiente articulador político, Temer compartilhou sua visão sobre como derrubar a narrativa da inação nas negociações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“É fundamental ao menos fazer uma tentativa, pois isso não pode ser uma arma eleitoral. A população precisa perceber que o presidente está tomando iniciativas. Se perguntassem a mim: ‘o que você faria?’ Eu diria que convocaria a imprensa nacional e internacional, reuniria todos em uma sala e ligaria para o presidente Trump. Sei por experiência que sempre há uma preparação nesse tipo de abordagem. O Itamar Franco e o Artur de Souza costumavam preparar esses telefonemas. Contudo, neste caso, é necessário ter ousadia: pegar o telefone e ligar para o gabinete do presidente. Dizer: ‘Olá, aqui é o presidente do Brasil, gostaria de conversar com o presidente dos Estados Unidos.’ Se ele não atender, eu diria: ‘Olhem, tentei ligar para os Estados Unidos, não quero conflito.’ E na manhã seguinte, reforçaria a tentativa. Essa ação seria extremamente útil para o Brasil”, concluiu Temer.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.