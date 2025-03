Em Cuiabá, LIDE reúne empresários e políticos para discutir investimentos em Mato Grosso

Em conversa com o titular desta coluna, Igor Taques, presidente do LIDE MT, destacou a importância do relacionamento público-privado

Bruno Pinheiro/Jovem Pan- O ex-governador João Doria e o presidente do LIDE MT, Igor Taques



Cuiabá recebeu, nesta terça-feira (19), mais uma edição do Encontro de Liderança, promovido pelo grupo LIDE, a maior e mais influente organização de líderes empresariais da América Latina, unindo mais de 2 mil empresas e 4 mil líderes em todo o mundo. Com pelo menos três meses de atuação em Cuiabá, o grupo tem reunido figuras políticas e do setor privado para debater investimentos para a região, fomentada pelo agronegócio e pela indústria. Em conversa com o titular desta coluna, Igor Taques, presidente do LIDE MT, destacou a importância do relacionamento público-privado.

“O governo é muito importante porque é quem cuida da infraestrutura. Ele proporciona um ambiente ideal para que os investimentos venham para o nosso estado, e o nosso papel como órgão é auxiliar nesse processo de divulgação das nossas potencialidades, daquilo que Mato Grosso tem como atração, não só para o mercado do Brasil, mas principalmente para as unidades internacionais, onde o LIDE hoje está posicionado como a maior empresa com posicionamento internacional. Daqui, já saímos com visitas agendadas do governador Mauro Mendes em Nova Iorque e com o vice-governador Pivetta em Dubai”, disse Taques. João Doria, ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE, foi recebido no Palácio Paiaguás pelo governador Mauro Mendes (UB MT). Mendes relembrou a trajetória de Doria na política e o esforço no setor empresarial.

“Ele é um líder empresarial conhecido, com muitos anos de experiência no setor, comunicador por excelência, e desenvolve um papel extremamente relevante na organização que preside, que é o LIDE. O LIDE tem feito, no Brasil e em diversos países do planeta, importantes relações comerciais, buscando aproximar os interesses do mundo empresarial brasileiro. Existem vários negócios que foram mapeados e estão no radar; não são feitos pelo governo, mas pelo mundo empresarial. Nosso papel é aproximar os dois lados e abrir portas”, disse Mauro Mendes.

João Doria tem viajado o mundo realizando eventos pelo LIDE. Influente no meio político e com boas alianças no setor privado, Doria tem avaliado a política econômica do governo federal e cobrado mais liberdade para o ministro Fernando Haddad trabalhar. Nesta quarta-feira, Doria voltou a reconhecer o trabalho do ministro e também defendeu a atuação do setor privado, que vem apostando no país e realizando novos investimentos.

“O setor privado vem cumprindo razoavelmente o seu papel e, sob a liderança do agro, onde o estado de Mato Grosso representa hoje essa liderança. O agro representa um terço da economia brasileira e também na geração e manutenção de empregos. Essa liderança faz parte das ações que o governo do estado de Mato Grosso vem exercendo, apoiando o setor privado, criando facilidades, evitando excesso de burocracia e construindo condições adequadas para melhorar não só a logística, como também as exportações.”

