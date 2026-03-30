O governador disse ter recebido, nos últimos dias, manifestações de apoio de lideranças políticas, economistas e da sociedade civil

WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Leite diz que decisão do PSD o 'desencanta' e não descarta seguir em frente



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu com frustração velada à decisão do PSD de apoiar a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência e sinalizou que sua jornada política não termina com uma deliberação partidária.

“Essa decisão desencanta a mim e a tantos outros brasileiros pela forma como insistem em fazer política no nosso país”, afirmou Leite, em vídeo publicado nas redes sociais, sem citar Caiado pelo nome.

O governador disse ter recebido, nos últimos dias, manifestações de apoio de lideranças políticas, economistas e da sociedade civil — todas, segundo ele, apontando na mesma direção. “Existe no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez”, disse.

Leite defendeu o que chamou de centro liberal democrático — “não como posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação” — e criticou diretamente a escolha do partido. “A decisão tomada tende a manter o ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país”, afirmou. E deixou o recado: “Se não for agora, vai ser logo ali adiante. O Brasil vai reencontrar o caminho do equilíbrio.“

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.