Na corrida pelo Senado, Carlos Bolsonaro participa de atos em Florianópolis

Possibilidade o filho de Jair Bolsonaro assumir a vaga senatorial tem gerado debates acalorados dentro do PL; deputados próximos ao ex-presidente estão descontentes

  • Por Bruno Pinheiro
  • 07/09/2025 12h57 - Atualizado em 07/09/2025 13h08
Divulgação/Ascom Carlos Bolsonaro Carlos Bolsonaro participa de manifestação em Florianópolis com o irmão Jair Renan, o governador Jorginho Mello e o senador Jorge Seif, entre outros aliados Carlos Bolsonaro participa de manifestação em Florianópolis com o irmão Jair Renan, o governador Jorginho Mello e o senador Jorge Seif, entre outros aliados

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, intensificou sua atuação política em Santa Catarina, onde busca consolidar sua candidatura ao Senado. Neste domingo (7), ele deixou o Rio de Janeiro para participar de eventos em Florianópolis ao lado do governador Jorginho Mello (PL-SC).

A possibilidade de Carlos assumir a vaga senatorial tem gerado debates acalorados dentro do PL, com alguns deputados aliados do ex-presidente expressando descontentamento em relação à sua chegada.

Para viabilizar sua candidatura, Carlos precisará mudar seu domicílio eleitoral, já que atualmente ocupa o cargo de vereador na capital fluminense. As movimentações do filho de Jair Bolsonaro refletem não apenas suas ambições políticas, mas também a reconfiguração do cenário eleitoral no partido de seu pai.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

