Na corrida pelo Senado, Carlos Bolsonaro participa de atos em Florianópolis
Possibilidade o filho de Jair Bolsonaro assumir a vaga senatorial tem gerado debates acalorados dentro do PL; deputados próximos ao ex-presidente estão descontentes
O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, intensificou sua atuação política em Santa Catarina, onde busca consolidar sua candidatura ao Senado. Neste domingo (7), ele deixou o Rio de Janeiro para participar de eventos em Florianópolis ao lado do governador Jorginho Mello (PL-SC).
A possibilidade de Carlos assumir a vaga senatorial tem gerado debates acalorados dentro do PL, com alguns deputados aliados do ex-presidente expressando descontentamento em relação à sua chegada.
Para viabilizar sua candidatura, Carlos precisará mudar seu domicílio eleitoral, já que atualmente ocupa o cargo de vereador na capital fluminense. As movimentações do filho de Jair Bolsonaro refletem não apenas suas ambições políticas, mas também a reconfiguração do cenário eleitoral no partido de seu pai.
