Presidente do PL declara apoio a Ciro Gomes para vencer o PT no Ceará

Valdemar Costa Neto declarou que, apesar de haver três processos contra o ex-ministro, o candidato é o ‘único jeito de derrubar o Partido dos Trabalhadores’ no estado

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/11/2022 O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto



Em uma entrevista ao programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, manifestou seu apoio ao pré-candidato Ciro Gomes, destacando a relevância da figura do político cearense na disputa eleitoral. Durante a conversa, Valdemar não hesitou em comentar sobre a postura contundente de Ciro, afirmando: “O Ciro já meteu o pau no Bolsonaro, já meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo; é o jeito dele.”

Valdemar recordou um encontro recente com Ciro durante um jantar, onde discutiram questões políticas. Ele mencionou que, apesar de ter três processos contra Ciro, decidiu não prosseguir com as ações judiciais, afirmando: “Tira os três, esquece, porque o Ciro mete o pau até na sombra. Agora é um fenômeno, é um fenômeno.” Essa declaração enfatiza a percepção de Valdemar sobre a influência de Ciro na política cearense.

O presidente do PL também destacou a necessidade de uma estratégia eficaz para enfrentar o Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, afirmando: “Pra você ver, porque é o único jeito de a gente derrubar o PT no Ceará; não tem outro jeito. O Ciro vai derrubar.” Essa declaração ressalta a importância que Valdemar atribui a Ciro Gomes como um aliado crucial na luta política no estado. As declarações de Valdemar Costa Neto revelam um cenário em que alianças estratégicas e a figura de líderes regionais como Ciro Gomes são vistas como essenciais para a oposição ao PT em um momento decisivo da política brasileira.

Pronto para deixar o PDT, o ex-ministro cearense Ciro Gomes tem dito nos últimos dias que o presidente Lula trabalha para “destruir” o partido. Ciro tem demonstrado insatisfação com a aproximação do PDT com o PT no Ceará e, diante disso, voltou a considerar sua antiga legenda como destino preferencial. O político foi filiado ao PSDB entre 1990 e 1997 — período em que foi eleito governador do estado. Se concretizada a mudança, Ciro encerrará um ciclo de dez anos no PDT, partido pelo qual disputou a Presidência da República em 2018 e 2022.

