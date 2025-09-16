Carlos Bolsonaro já se mudou para Santa Catarina, revela Valdemar Costa Neto

Carioca e filho de Jair Bolsonaro, vereador da capital fluminense tem sonhado com a cadeira de senador longe da sua base eleitoral

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, confirmou nesta segunda-feira (15) à Jovem Pan que o vereador Carlos Bolsonaro está prestes a desembarcar de vez em Santa Catarina. Carioca e filho de Bolsonaro, Carlos é vereador na capital fluminense, mas tem sonhado com a cadeira de senador longe da sua base eleitoral. Bolsonaro avisou os pares do PL em Santa Catarina que uma das duas cadeiras será do filho, prestes a se tornar ex-vereador.

De acordo com Valdemar, Carlos já se mudou para o estado catarinense para intensificar o trabalho na nova base eleitoral. “Santa Catarina, nós temos Jorginho, que é candidato à reeleição, e nós queremos também. O Bolsonaro faz questão de que o Espiridião Amin saia junto com a gente, porque o Espiridião sempre votou junto com a gente, sempre foi de Jorginho. E o Carlos agora… o Carlos vai mudar, já mudou, já alugou apartamento. Sair da Câmara este ano não vai deixar pra sair o ano que vem; vai perder mais de um ano do mandato. Vai sair da Câmara de Vereadores do Rio porque ele quer morar em Santa Catarina,” disse Valdemar.

Com a escolha de Carlos Bolsonaro e a reeleição do senador Espiridião Amin (PP-SC), a líder da minoria na Câmara dos Deputados, Carol de Toni (PL-SC), ainda vive uma incerteza quanto à candidatura ao Senado. Com o desenho do atual cenário, De Toni deverá buscar uma reeleição ou contar com a força do governador Jorginho Melo (PL-SC) na briga por uma cadeira.

“Então, tá definido isso. Nós temos que ver como vamos acertar com a Câmara. A Carol de Tôni tem muito prestígio lá e ela teria todas as condições para se eleger senadora pelo nosso partido. Aí vai ter que ter uma discussão do Jorginho para achar um meio de atender todo mundo,” concluiu Valdemar. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será o responsável pelas indicações ao Senado e suplentes; já Valdemar indicará os candidatos a governo pelo Partido Liberal.

