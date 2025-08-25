Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Senador Izalci quer convocar filho de Lewandowski para ser ouvido na CPMI do INSS

Senador Izalci quer convocar filho de Lewandowski para ser ouvido na CPMI do INSS

Convocação foi formalizada com base em dispositivos constitucionais e legais, e pedido argumenta que a presença de Enrique Lewandowski é essencial para esclarecer sua atuação em defesa da AMBEC e do CEBAP

  • Por Bruno Pinheiro
  • 25/08/2025 11h11
  • BlueSky
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Reunião de Comparecimento de Ministro(a). Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski Advogado é filho do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski

O Senador Izalci Lucas protocolou um requerimento para convocar o advogado Enrique Lewandowski. Este depoimento é considerado fundamental para elucidar um dos maiores esquemas de corrupção que já afetaram a população vulnerável do Brasil: os aposentados do INSS. O pedido de convocação, formalizado com base em dispositivos constitucionais e legais, argumenta que a presença de Lewandowski é não apenas oportuna, mas essencial para esclarecer sua atuação em defesa da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP).

As entidades estão sob investigação por serem acusadas de operar como “entidades de fachada” e por supostamente terem desviado mais de R$ 730 milhões dos cofres de aposentados e pensionistas. A contratação de Lewandowski, feita em um momento crítico — meses antes da Operação Sem Desconto, uma ação de grande envergadura da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) — levanta sérias questões sobre a legalidade e ética de sua atuação.

O advogado é filho do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o que cria um cenário delicado de possível conflito de interesses. A comissão destaca que a defesa jurídica de entidades envolvidas em fraudes bilionárias não deve ser confundida com uma simples busca por representação legal. O contrato que estabeleceu a relação entre Lewandowski e o CEBAP incluía a representação junto a órgãos federais, incluindo a Secretaria Nacional do Consumidor, que faz parte do ministério de seu pai. Esse vínculo pode ter contribuído para uma tentativa de obstruir investigações e intimidar as instâncias de controle. O requerimento enfatiza a urgência de ouvir Lewandowski, que pode fornecer informações cruciais sobre como os recursos que pagaram seus honorários podem ter origem em dinheiro extorquido de aposentados.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A CPMI busca também entender suas interações com figuras-chave, como o empresário Maurício Camisotti, amplamente reconhecido por seu envolvimento no esquema. A convocação do advogado Lewandowski é vista como uma oportunidade de desmantelar a estrutura que garantiu a impunidade dos responsáveis por esse esquema de corrupção. O senador Izalci Lucas apela para o apoio dos colegas parlamentares na aprovação do requerimento, ressaltando a importância de não permitir que as práticas corruptas permaneçam nas sombras. A CPMI do INSS já recebeu mais de 900 requerimentos de convocações e quebra de sigilos.

Leia também

Como funcionará a CPMI que investiga fraudes no INSS?
CPMI do INSS começará trabalhos nesta terça-feira

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >