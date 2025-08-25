Senador Izalci quer convocar filho de Lewandowski para ser ouvido na CPMI do INSS

Convocação foi formalizada com base em dispositivos constitucionais e legais, e pedido argumenta que a presença de Enrique Lewandowski é essencial para esclarecer sua atuação em defesa da AMBEC e do CEBAP

O Senador Izalci Lucas protocolou um requerimento para convocar o advogado Enrique Lewandowski. Este depoimento é considerado fundamental para elucidar um dos maiores esquemas de corrupção que já afetaram a população vulnerável do Brasil: os aposentados do INSS. O pedido de convocação, formalizado com base em dispositivos constitucionais e legais, argumenta que a presença de Lewandowski é não apenas oportuna, mas essencial para esclarecer sua atuação em defesa da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP).

As entidades estão sob investigação por serem acusadas de operar como “entidades de fachada” e por supostamente terem desviado mais de R$ 730 milhões dos cofres de aposentados e pensionistas. A contratação de Lewandowski, feita em um momento crítico — meses antes da Operação Sem Desconto, uma ação de grande envergadura da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) — levanta sérias questões sobre a legalidade e ética de sua atuação.

O advogado é filho do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o que cria um cenário delicado de possível conflito de interesses. A comissão destaca que a defesa jurídica de entidades envolvidas em fraudes bilionárias não deve ser confundida com uma simples busca por representação legal. O contrato que estabeleceu a relação entre Lewandowski e o CEBAP incluía a representação junto a órgãos federais, incluindo a Secretaria Nacional do Consumidor, que faz parte do ministério de seu pai. Esse vínculo pode ter contribuído para uma tentativa de obstruir investigações e intimidar as instâncias de controle. O requerimento enfatiza a urgência de ouvir Lewandowski, que pode fornecer informações cruciais sobre como os recursos que pagaram seus honorários podem ter origem em dinheiro extorquido de aposentados.

A CPMI busca também entender suas interações com figuras-chave, como o empresário Maurício Camisotti, amplamente reconhecido por seu envolvimento no esquema. A convocação do advogado Lewandowski é vista como uma oportunidade de desmantelar a estrutura que garantiu a impunidade dos responsáveis por esse esquema de corrupção. O senador Izalci Lucas apela para o apoio dos colegas parlamentares na aprovação do requerimento, ressaltando a importância de não permitir que as práticas corruptas permaneçam nas sombras. A CPMI do INSS já recebeu mais de 900 requerimentos de convocações e quebra de sigilos.

