CPMI do INSS começará trabalhos nesta terça-feira

Comissão foi instalada na última semana e tem a presidência e a relatoria nas mãos da oposição; Carlos Viana é o presidente e Alfredo Gaspar é o relator

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Deputado Alfredo Gaspar (União-AL; à esquerda), relator da CPMI do INSS, e o senador Carlos Viana (Podemos-MG; á direita), como presidente



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga possíveis fraudes e irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se prepara para sua primeira reunião deliberativa, marcada para esta terça-feira (26). Na pauta, está a votação do plano de trabalho e a análise de centenas de requerimentos, incluindo pedidos de convocação de figuras proeminentes do governo e pessoas ligadas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A expectativa central gira em torno da possível convocação do atual Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula. Lupi é alvo de pelo menos 15 requerimentos, dos quais 11 são para convocação e quatro para quebra de sigilo. Já Frei Chico, que preside o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), é alvo de oito pedidos, sendo seis para depoimento obrigatório.

Além deles, outros nomes importantes podem ser chamados a depor, entre eles:

Ricardo Lewandowski , Ministro da Justiça;

Jorge Messias , Advogado-Geral da União;

Vinícius Marques de Carvalho , Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU);

Membros da Polícia Federal;

Instalada na última semana, a comissão tem a presidência e a relatoria nas mãos da oposição, com o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente e o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) como relator. A vice-presidência ainda está indefinida, com o governo federal articulando para indicar um aliado ao posto.

O presidente da CPMI já incluiu na pauta inicial 35 requerimentos para votação, sendo 18 deles solicitações de convocação. O objetivo da comissão é apurar os descontos considerados indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas.

