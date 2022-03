Saiba como identificar os sinais de um relacionamento abusivo

Atentar-se a excessos de possessividade, ciúme, violência e agressividade é fundamental, além de questionar se essas atitudes causam desconforto ou mal-estar

Freepik O abuso pode ocorrer em qualquer relacionamento amoroso



O relacionamento abusivo é aquele em que há o predomínio de poder de um indivíduo sobre o outro. O desejo de controlar o parceiro se inicia sutilmente e, aos poucos, ultrapassa os limites, levando a sofrimento e mal-estar. Não necessariamente a percepção de que a relação é tóxica se inicia em quem sofre o abuso. Sem contar que, com o passar do tempo, ambos podem passar a cometer abusos um contra o outro, sem que se deem conta.

Apesar de ser difícil definir, os principais indicativos de um indivíduo abusivo são:

Ciúme e possessividade progressiva e exagerada;

Tentativa de controlar as decisões e ações do parceiro;

Tentativa de isolar o parceiro do convívio com amigos e familiares;

Ser violento verbalmente e/ou fisicamente;

Pressionar ou obrigar o parceiro a ter relações sexuais.

O abuso pode ocorrer em qualquer relacionamento amoroso, mas estudos recentes têm aumentado o enfoque nos relacionamentos entre adolescentes, já que, diante das redes sociais, ampliaram-se as formas de controle e exposição. Estudos nacionais apontam que aproximadamente uma em cada três mulheres relatou ter sido vítima de um relacionamento abusivo. A maior parte delas não confia nas leis criadas para protegê-las da violência.

A maior parte das vítimas admite o sofrimento e extremo desgaste na relação, mas referem um sentimento de ambivalência e dúvida se esse abuso teria sido por culpa delas ou se o parceiro de fato é assim. É comum que as vítimas se perguntem se o parceiro é, de fato, tão controlador, acreditem na mudança ou acabem se lembrando apenas dos momentos “bons” em que eles agem de modo adequado e carinhoso. Muitos julgam o porquê de as vítimas permanecerem nesse tipo de relação, mas a dificuldade em sair deste contexto frequentemente passa por questões afetivas e emocionais (a incerteza diante do futuro, o medo do desamparo, o temor das reações do parceiro), econômicas (quando a vítima depende do parceiro) e legais (desconhecimento e burocracia).

Para perceber se está em um relacionamento abusivo é necessário atentar aos sinais e excessos em relação ao controle como possessividade, ciúme, violência, agressividade, além de questionar se estas atitudes têm causado desconforto ou mal-estar. Ao perceber que está sofrendo um abuso ou que está sendo abusivo, é fundamental buscar ajuda especializada, seja psiquiátrica, psicológica ou até jurídica, e não deixar de contar com o apoio familiar, dos amigos e de conhecidos. Tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema? Escreve para mim no Instagram @dra.camilamagalhaes.

