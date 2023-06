Antes mesmo de cassação, Bolsonaro já se sente abandonado por PL

Ex-presidente não recebeu estrutura mínima prometida por Valdemar Costa Neto, dono do PL, que parece torcer nos bastidores pela cassação

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo/José Cruz/ABr Valdemar havia prometido fornecer ao ex-presidente uma casa para morar, além de assessoria jurídica e de comunicação; por enquanto, nada



Principal ativo eleitoral do PL de Valdemar Costa Neto, Jair Bolsonaro corre o risco de ter seus direitos políticos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que começará a julgá-lo na próxima quinta-feira. Interlocutores da cúpula do partido avaliam que o cacique da legenda, embora tenha feito pronunciamentos públicos em defesa do ex-presidente, no fundo torce para sua cassação. Um de seus conselheiros chegou a dizer que, caso seja cassado, Bolsonaro elegerá 20% a mais de prefeitos em 2024, apenas como cabo eleitoral. Conversa fiada, claro.

Uma vez cassado, o ex-presidente ainda deverá passar meses sendo fritado na CPMI do 8 de janeiro, dominada por governistas. Sem uma estratégia de contra-ataque, sua imagem pública passará por um processo de desgaste de difícil recuperação. Bolsonaro sabe disso e já se sente abandonado, dando sinais de depressão, sem alguns de seus principais conselheiros – presos por Alexandre de Moraes por suspeita de adulteração do cartão de vacinação –, e vivendo sem estrutura mínima do partido.

Valdemar havia prometido fornecer ao ex-presidente uma casa para morar, além de assessoria jurídica e de comunicação. Por enquanto, nada. A assistência nessas duas áreas fundamentais tem sido feita de forma voluntária por Fábio Wajngarten, seu ex-secretário de Comunicação, responsável também por cuidar da saúde de Bolsonaro e gerenciar crises criadas pelo próprio. No fim de semana, o ex-presidente disse que vacinas de RNA conteriam grafeno. Depois teve que soltar um pedido de desculpas. Tudo isso a poucos dias do julgamento sobre sua cassação.

