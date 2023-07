Corregedor cita ‘conduta gravíssima’ de Appio e mantém seu afastamento da 13a Vara Federal

Segundo o ministro, juiz teria se utilizado de ‘dados e informações constantes do sistema eletrônico da Justiça Federal’ para ‘constranger ou intimidar’ desembargador do TRF-4

Antônio Cruz/Agência Brasil Luís Felipe Salomão



O corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, decidiu manter o afastamento do juiz Eduardo Appio do comando da 13a Vara Federal em Curitiba (PR). Em sua decisão, obtida pela Jovem Pan, Salomão fala em “conduta gravíssima apta a justificar o afastamento provisório e cautelar do magistrado”, que teria se utilizado de “dados e informações constantes do sistema eletrônico da Justiça Federal” para “constranger ou intimidar” desembargador do TRF-4.

No mês passado, veio à tona que Appio teria feito ameaça telefônica ao advogado João Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli, que reviu a decisão de Appio sobre a revogação da prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran. A ligação registrada em Boletim de Ocorrência foi revelada em abril pela Jovem Pan. No trecho do áudio em questão que supostamente seria de Appio, o juiz se passa por Fernando Pinheiro Gonçalves e pergunta ao advogado: “Não tem aprontado nada?”.

João Malucelli namora a filha do senador Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato. A repercussão negativa do caso, com sua consequente politização, levou Salomão decidiu instaurar uma correição extraordinária da 13a Vara e na 8a turma do TRF-4. O procedimento está em curso. O ministro-corregedor também decidiu manter o procedimento administrativo contra Appio na Corte Especial do TRF-4, rejeitando pedido da defesa do magistrado para enviar o caso ao CNJ.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.