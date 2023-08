Exclusivo: banqueiros reagiram bem à visão de Haddad sobre queda urgente da Selic

Haddad saiu confiante da reunião com CEOs dos quatro maiores bancos do país; espera-se que Copom reduza Selic em 0,5 ponto

JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - LANÇAMENTO-AGENDA-REFORMAS-ECONÔMICAS - GERAL - Lançamento da Agenda de Reformas Econômicas, com a presença do ministro Fernando Haddad e do secretário Marcos Pinto aconteceu no Palácio da Fazendo nesta quinta (20) 20/07/2023



Fernando Haddad saiu satisfeito da reunião na Febraban com os CEOs de Itaú, Bradesco, Santander e BTG. O ministro da Economia expôs sua visão de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central precisa promover uma redução mais consistente da Selic — no mínimo 0,5 ponto percentual. Nenhum dos presentes contestou, o que foi visto por Haddad como sinalização de concordância. Embora Lula venha criticando o BC há meses, só agora foi possível um consenso maior com agentes do mercado sobre a necessidade de corte na taxa básica de juros.

Se no primeiro trimestre, a economia cresceu perto de 2%, no segundo ela ficou próxima de zero, demonstrando a perda de tração, com queda na expansão do crédito e na atividade produtiva em si. Para Haddad e os banqueiros, a Selic alta já cumpriu sua missão de segurar a inflação e agora precisa ser reajustada para ajudar a retomada econômica. Todos concordaram que a aprovação pela Câmara da reforma tributária, do PL do Carf e do arcabouço fiscal, que já foi ao Senado e voltou, garantem um horizonte promissor.

Além de falarem de Selic, a conversa de 1 hora também serviu para trocas de impressões sobre consumo, investimento, produção, emprego e mercado de crédito. Haddad parece confiante em que o Copom levará em conta a sinalização emitida ontem no encontro, que dever ser o primeiro de vários. O ministro, que já se reúne rotineiramente com os presidentes dos bancos públicos (BB, Caixa e BNDES), quer adotar a mesma prática com os CEOs dos maiores bancos privados. Não há ainda uma data para a próxima reunião, mas espera-se que aconteça dentro de dois meses.

