Lula deve se reunir com Lira amanhã para fechar reforma ministerial

José Cruz/Agência Brasil Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. recebe o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.



Depois do descanso no cruzeiro de Wesley Safadão, Arthur Lira retomou o comando das negociações para a reforma ministerial. O presidente da Câmara deve se reunir com Lula amanhã para bater o martelo sobre as pastas que serão ocupadas por integrantes do Centrão. Esportes e Desenvolvimento Social estão praticamente certas para serem ocupadas por Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. No segundo escalão, Lira também negocia com o presidente da República o comando da Funasa e da nova Secretaria de Apostas e Loterias, subordinada ao Ministério da Fazenda.

Apesar de integrarem o governo, os partidos não prometem fidelidade nas votações, seguindo o modelo de governabilidade adotado pelo União Brasil. Antes do encontro, o petista pretende reunir seu núcleo político para bater o martelo sobre os novos espaços do Centrão no governo. Lula e Lira também vão alinhar a agenda legislativa para o segundo semestre.

