O que Bolsonaro vai dizer à Polícia Federal

Reprodução/Facebook/jairmessias.bolsonaro Jair Bolsonaro em sua última live como presidente



Jair Bolsonaro prestará depoimento hoje à Polícia Federal no âmbito do inquérito sobre a suposta existência de um esquema de emissão fraudulenta de certificados de vacinação. A Jovem Pan apurou que a estratégia da defesa do ex-presidente é afastá-lo de qualquer iniciativa conduzida por assessores e reiterar sua posição pública contra as vacinas. Bolsonaro garante que nunca tomou o imunizante contra a Covid-19 por temer efeitos colaterais e que determinou à CGU que investigasse o registro feito em seu nome no fim de 2022.

O objetivo dos advogados é ressaltar também que, apesar de sua postura antivax, o então presidente determinou a compra de milhões de doses de imunizante assim que aprovado pela Anvisa. Para a defesa, “a investigação em curso serve exclusivamente para constranger politicamente o presidente e colocá-lo contra a sua base”. Esta é a quarta vez que Bolsonaro presta depoimento à PF desde que deixou a Presidência.

