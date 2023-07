O recado de Tarcísio para a cúpula do Republicanos, que negocia espaço no governo Lula

Governador de São Paulo disse publicamente ser contra a entrada do Republicanos no governo Lula, mas seu recado nos bastidores é muito mais contundente. Ele já avisou que deixará a legenda, caso a aliança se concretize

Daniela Andrade/PMSS Governador Tarcísio de Freitas em reunião do comitê de crise em São Sebastião



Tarcísio de Freitas disse publicamente ser contra a entrada do Republicanos no governo Lula, mas seu recado nos bastidores é muito mais contundente. O governador de São Paulo já avisou que deixará a legenda, caso a aliança se concretize. Não será o único. Os senadores Hamilton Mourão (RS) e Damares Alves (DF) podem seguir o ex-ministro de Jair Bolsonaro. A posição de Tarcísio e dos colegas de partido coloca Marcos Pereira em uma saia justa, pois o cacique é um dos mais entusiasmados com a possibilidade de integrar a administração petista, de olho no apoio da base governista para a sucessão de Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados.

Fato é que o governador de São Paulo, que já foi duramente criticado pelo bolsonarismo durante votação da reforma tributária, sabe que perderá o apoio da direita, caso concorde com Pereira. Embora não pense por enquanto em disputar a Presidência em 2026, Tarcísio não pode virar as costas para o eleitorado que o colocou no Palácio dos Bandeirantes. Da mesma maneira, o Republicanos não pode se dar ao luxo de perder seu principal ativo político e eleitoral. Em relação à disputa pela presidência da Câmara em 2025, Pereira precisa ficar atento, pois o PT defende nos bastidores candidatura própria, inclusive com apoio de Lira, que, em contrapartida, seria indicado para o Ministério da Saúde.

