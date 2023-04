Previsão do tempo para Boulos

Vídeo que circula na internet mostra apresentador se oferecendo como vice numa eventual chapa do psolista para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem, sem apoio do PT

Reprodução/ Redes Sociais Vídeo mostra Datena e Boulos juntos em uma mesa na casa do parlamentar conversando sobre estratégias para a corrida eleitoral



Circula na redes sociais vídeo de uma conversa em que Datena se oferece como vice na chapa de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Na gravação, “vazada” no WhatsApp, o apresentador elogia o deputado e diz que ele seria “o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula” e que “o PT não aceita isso”. “Ele não quer que você seja eleito. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos… Diz ao Lula ‘eu quero o Datena como vice e sinto muito… Vão querer lançar candidato próprio e vão tomar um nabo violento”, afirma Datena, diante de uma garrafa vazia de vinho.

Diante de um interlocutor silencioso, ele tece críticas ao presidente da República e a seu partido, prevê o naufrágio da política econômica e duvida da saúde do mandatário.

“Se o Lula naufragar na política econômica, vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo PSOL sem o PT, não… Como peitar o Lula? Se o Fidel tivesse pensando que ia enfrentar dificuldade, não descia a Sierra Maestra com o maluco do Che Guevara… Lula não sei se aguenta um mandato… O PT não gosta do Lula também… O PT é um partido corrupto.” Boulos só expressa um “é verdade” para concordar com a afirmação de Datena de que o PT “tem feudos”.

Com a repercussão do caso, o ex-líder do MTST foi ao Twitter lamentar “que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica” e que se tratava de uma “conversa informal” de corintianos — também estava à mesa o craque Neto.

Tendo a crer em “vazamento controlado”, considerando apenas que o trecho divulgado serve a Boulos como recado a Lula, que lhe prometeu apoio à Prefeitura de São Paulo durante a campanha do ano passado, quando o psolista abriu mão de sua candidatura para apoiar o petista ao Planalto. Os elogios que recebe do apresentador também são bastante convenientes ao parlamentar, que parece ter sido abandonado pelo presidente da República após a eleição.

Evitar o crescimento político de Boulos é uma tendência antiga na cúpula do PT, capitaneada pelo próprio Lula, que nunca permitiu o surgimento de outra liderança nacional no campo ideológico da esquerda — vide a retirada de apoio a Ciro Gomes em 2018. Hoje há cerca de 10 pré-candidatos governistas à sucessão em 2026, 7 só no PT. É natural que o partido use a disputa eleitoral na capital paulista para reduzir esse contingente, indicando um nome próprio.

Em uma de suas falas, Datena faz referência ao adágio de Magalhães Pinto, normalmente atribuído a Ulisses Guimarães, sobre a política ser “como nuvem”. “Cada hora está num lugar.” Boulos já percebeu que será abandonado pelo caminho, por isso o silêncio à mesa. A previsão para sua relação com Lula e o PT é de chuvas e trovoadas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.