Sem acordo, Lula e Lira adiam reunião sobre reforma ministerial

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação 30.05.2023 - Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul 30.05.2023 - Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul. Palácio Itamaraty - Brasília - DF



Lula e Arthur Lira adiaram a reunião que estava prevista para hoje sobre a reforma ministerial. O motivo? Não há ainda um acordo sobre qual o espaço disponível na Esplanada para abrigar os partidos do Centrão e o presidente da República tampouco conseguiu consenso em sua própria base sobre eventuais substituições. Um novo encontro só deve ocorrer em agosto, já que o presidente da Câmara viajou para Maceió e só retorna no domingo 30.

De ontem para hoje, Lula mudou seu entendimento sobre entregar o Ministério do Esporte ao Progressistas, o que levou o partido a cobrar o comando de Itaipu como compensação. Mais cedo, o petista Enio Verri esteve no Palácio do Planalto para prestar contas de sua gestão ao presidente. Há resistência também a desalojar Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social. Parece que, por enquanto, a única certeza é a troca no comando da Caixa.

