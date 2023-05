Tá estranho

Rodrigo Roca tentou em vão defender Anderson Torres e Mauro Cid, alimentando especulações de que teria atuado para blindar Jair Bolsonaro

Divulgação Rodrigo Roca



O advogado Rodrigo Roca renunciou ontem à defesa do coronel Mauro Cid, alegando “razões de foro profissional e impedimentos familiares”. Em março, ele também deixou a defesa de Anderson Torres após dois meses de assistência. Apesar das justificativas oficiais, quem acompanha o caso diz que ambos os investigados dispensaram os serviços do advogado, que é ligado à família de Jair Bolsonaro. Roca é irmão da também advogada Luciana Pires, que atendeu Flávio no caso da rachadinha da Alerj.

A pronta atuação do advogado para dar assistência a Torres e Cid, assim como a dispensa dupla, tem alimentado especulações de que Roca estaria mais interessado em blindar Bolsonaro de eventuais delações dos ex-aliados, que se sentem abandonados pelo ex-presidente. Parlamentares que integrarão a CPMI do 8 de janeiro estão atentos ao caso e avaliam colocar o advogado entre os primeiros requerimentos de oitivas.

