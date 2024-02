Tarcísio: “Sempre estive ao lado do Bolsonaro, não ia ser diferente agora”

Governador de São Paulo confirma presença em ato político convocado por Jair Bolsonaro, que teme ser preso nos próximos meses por ordem de Alexandre de Moraes

PAULO GUERETA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - SÃO PAULO/53 ANOS/ROTA/BOLSONARO - POLÍTICA - O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participa da cerimônia de aniversário de 53 anos da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), na sede da corporação, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Bolsonaro foi recepcionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e pelo Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ele chegou acompanhado pelo filho, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PL). 16/10/2023 -



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou à Jovem Pan News que participará da manifestação convocada por Jair Bolsonaro no próximo dia 25, na Avenida Paulista. “Sempre estive ao lado do Bolsonaro. Não ia ser diferente agora”, disse. Bolsonaro divulgou vídeo dias atrás em que pede aos apoiadores que compareçam ao ato político, quando pretende se defender das acusações de tramar um golpe de Estado. Desde a operação da Polícia Federal, autorizada por Alexandre de Moraes, o ex-presidente está proibido de conversar com outros investigados, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em áudio divulgado ontem, Bolsonaro também vetou alianças de candidatos bolsonaristas com o PSD de Gilberto Kassab nas eleições municipais. Para Tarcísio, que tem Kassab como seu principal secretário e conselheiro político, “o presidente tem suas razões”. “Eu entendo perfeitamente.”

