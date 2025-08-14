Cabo Santana, atingido no pescoço durante ação em Paraisópolis, pode ser promovido a 3º sargento após ato heroico

Secretário de Segurança Pública de SP propõe promoção por bravura ao PM baleado em operação; lei não era aplicada há 30 anos

Reprodução/Instagram/@majormecca Cabo da Polícia Militar Johannes Kennedy Santana, de 34 anos, foi baleado no pescoço durante uma perseguição a suspeitos de roubo em Paraisópolis



O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou a proposta de promoção por ato de bravura ao cabo da Polícia Militar Johannes Kennedy Santana, de 34 anos, baleado no pescoço durante uma perseguição a suspeitos de roubo em Paraisópolis, zona sul da capital paulista. A promoção, prevista na legislação estadual, é concedida a policiais que realizam ações excepcionais de coragem e audácia. Segundo Derrite, a lei não era aplicada há cerca de 30 anos. O processo agora segue para análise das evidências e cumprimento dos trâmites legais, podendo resultar na elevação do cabo Santana ao posto de 3º sargento.

Durante a ação, Santana foi atingido por um disparo no pescoço após tentar deter os suspeitos. Mesmo ferido, conseguiu acionar o socorro e foi levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas. Após tratamento, recebeu alta e se recupera em casa, sem sequelas.

Em entrevista ao repórter Misael Mainetti, o policial afirmou que, apesar do ocorrido, “faria de novo”, destacando seu compromisso com a segurança pública. “A gente gosta do que faz e faz para ajudar as pessoas”, disse Santana.

A Polícia Militar continua as buscas pelo atirador, identificado como Kauan Alisson Alves dos Santos, de 19 anos que segue foragido. Outro homem, Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, foi preso por tentativa de resgatar o detido e subtrair a arma do policial.

A proposta de promoção por bravura reforça o reconhecimento da corporação ao ato heroico do cabo Santana e destaca a importância do cumprimento do dever mesmo diante de riscos extremos. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, expressou indignação com a cobertura da imprensa sobre o caso, criticando a falta de atenção ao estado de saúde do policial ferido. Ele também destacou a necessidade de mudanças legislativas para manter criminosos reincidentes presos.

