Câmera corporal do militar baleado registrou perseguição da dupla

De acordo com a polícia, ambos suspeitos têm ficha criminal e foram responsáveis por roubar ao menos nove vítimas; cabo Johannes Kennedy Santana foi atingido no pescoço durante patrulhamento em Paraisópolis

A Polícia Militar identificou os dois homens envolvidos no ataque que deixou gravemente ferido o cabo Johannes Kennedy Santana, baleado no pescoço durante patrulhamento na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (7). Um dos suspeitos é Kauan Alisson Alves dos Santos, de 19 anos, apontado como o autor do disparo. O outro envolvido, que aparece nas imagens tentando tomar a arma do PM, também já foi identificado, e é Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos. Segundo investigações, a dupla estava sendo procurada por realizar uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul da capital. Informações indicam que os criminosos chegaram a fazer um arrastão com pelo menos nove vítimas antes do confronto com a polícia. Kauan já tem passagens por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

A ocorrência gerou forte mobilização das forças de segurança na região que segue realizando buscas no entorno da comunidade. O policial, cabo da Polícia Militar Johannes Santana, ao avistar a dupla que também seguia em uma moto, iniciou a perseguição e entrou na comunidade de Paraisópolis. A perseguição só terminou quando os suspeitos caíram com a moto em uma viela da favela.

O cabo da Rocam estava em serviço com outro policial, que acabou se separando durante a perseguição, perdendo o contato visual com o colega em meio às vielas da comunidade. Por isso a abordagem foi feita somente por um militar. Após ser baleado, Johannes foi socorrido rapidamente por colegas e transportado pelo helicóptero Águia até o Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde é considerado estável, e ele segue internado sob cuidados médicos.

