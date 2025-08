Entenda por que Tarcísio deve se manter em silêncio em meio à crise do tarifaço e não vai à manifestação

Última declaração pública do governador de SP foi no dia 23 de julho; chefe do Executivo paulista deve permanecer assim nos próximos dias, não indo à mobilização bolsonarista

Desde o dia 23 de julho, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), mantém-se em silêncio público sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A última aparição pública de Tarcísio ocorreu em um evento da Sabesp, onde desafiou o presidente da companhia a nadar nos rios Tietê e Pinheiros até 2029. Desde então, o governador tem evitado coletivas de imprensa e aparições públicas, mesmo diante da crise que afeta diretamente a economia paulista.

A postura de Tarcísio contrasta com a de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, em licença do mandato e atualmente nos Estados Unidos, tem criticado abertamente o governador por sua tentativa de negociar com empresários e representantes estrangeiros os impactos do tarifaço. Eduardo acusou Tarcísio de “subserviência servil às elites” e afirmou que sua postura enfraquece o plano de pressionar o governo federal por uma anistia ampla aos acusados de articular uma suposta tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder.

O silêncio de Tarcísio pode ser uma estratégia para evitar desgastes com a base bolsonarista, especialmente após as críticas de Eduardo Bolsonaro. Cotado como possível candidato à presidência em 2026, Tarcísio busca equilibrar sua imagem entre a fidelidade ao bolsonarismo e a necessidade de dialogar com setores econômicos prejudicados pelas tarifas impostas por Trump.

A crise do tarifaço expõe fissuras dentro do grupo bolsonarista e coloca em xeque a capacidade de Tarcísio de manter sua base de apoio unida. Enquanto isso, a economia paulista sente os efeitos das tarifas, e o governador segue sem se pronunciar publicamente sobre o assunto.

E a expectativa é que ele se mantenha assim: em silêncio. A assessoria de comunicação do governador, anunciou que ele realizará um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide na tarde do próximo domingo (3), no Hospital Albert Einstein, com alta prevista para o mesmo dia. Justamente quando será realizada a manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. Outras cidades também têm mobilizações previstas. Mas na maior estimativa de público, o governador não estará no palanque.

Nos bastidores, essa recomendação foi de Gilberto Kassab, para descolar o governador de possíveis explorações políticas negativas do campo ideológico da esquerda. Qualquer aceno feito pelo potencial candidato à Presidência pode gerar “manchas”, tudo o que o governador quer evitar. Na segunda-feira (4), Tarcísio cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes. Com isso, a fala deve ser preservada num momento “oportuno”, com o que muitos consideram “cavar um pênalti”.

