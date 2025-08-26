Entenda quem são os homens presos por ameaçar o influenciador Felca

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, preso em Olinda, é investigado por ameaças, invasões a sistemas judiciais e envolvimento em rede de exploração sexual infantil. Justiça definirá se ele será transferido

Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (26), a Justiça vai avaliar o pedido da Polícia Civil de São Paulo que solicitou a transferência de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, detido na última segunda-feira (25) em Olinda, Pernambuco, sob suspeita de ameaçar de morte o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Cayo Lucas foi preso em uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo e Pernambuco. No momento da prisão, ele estava com o sistema da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco aberto no computador que estava na casa, indicando acesso não autorizado a informações sigilosas. Segundo as investigações, ele teria manipulado dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), incluindo ou removendo nomes de pessoas investigadas, mediante pagamento.

Além das ameaças a Felca, Cayo é investigado por envolvimento em uma organização criminosa chamada “Country”, especializada em crimes cibernéticos, como invasões a sistemas governamentais, falsificação de documentos públicos e exploração sexual de menores por meio de desafios virtuais em plataformas como o Discord. Durante a operação, também foi preso Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, de 21 anos, proprietário do computador utilizado por Cayo. Ambos serão submetidos a audiência de custódia nesta terça-feira na capital pernambucana.

As ameaças a Felca ocorreram após o youtuber e influenciador publicar um vídeo denunciando a “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais, mencionando influenciadores como Hytalo Santos, preso anteriormente por exploração sexual infantil. Nos e-mails enviados a Felca, Cayo escreveu: “prepara pra morrer você vai pagar com a sua vida”. A Polícia Civil de São Paulo continua as investigações para identificar outros envolvidos no esquema e determinar a extensão das atividades criminosas de Cayo Lucas e seus comparsas. A Coluna não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para atualização, caso se manifestem.

