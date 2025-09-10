Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > David de Tarso > Flanelinhas são alvos de megaoperação contra golpe da Zona Azul em SP

Flanelinhas são alvos de megaoperação contra golpe da Zona Azul em SP

Polícia Militar prende dez pessoas e apreende dois menores no Brás; golpistas vendiam cartões falsos e ameaçavam motoristas desavisados

  • Por David de Tarso
  • 10/09/2025 08h53 - Atualizado em 10/09/2025 09h07
Reprodução/Whatsapp Fllanelinha coloca caixotes para bloquear vagas em ria de São Paulo Flanelinha coloca caixotes para bloquear vagas em rua no Brás, centro de São Paulo

Uma megaoperação da Polícia Militar, batizada de “Guardião Fantasma”, foi deflagrada no centro de São Paulo com foco em um esquema de falsificação e venda ilegal de cartões da Zona Azul. A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e resultou na prisão de dez pessoas e apreensão de dois menores de idade, que atuavam como flanelinhas no bairro do Brás, um dos principais polos comerciais da capital.

De acordo com a PM, os suspeitos se passavam por vendedores autorizados para comercializar os cartões digitais da Zona Azul. Os motoristas enganados acabavam adquirindo créditos falsos e, ao estacionarem em vagas rotativas, eram surpreendidos por multas durante fiscalizações eletrônicas. O valor da infração é de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH.

A investigação começou há cerca de seis meses e identificou pelo menos 20 pessoas envolvidas com o golpe. Segundo a corporação, os golpistas atuavam especialmente em turistas e pessoas sem acesso ao aplicativo oficial, utilizando caixotes e outros objetos para delimitar espaços nas ruas e estabelecer um verdadeiro monopólio ilegal das vagas.

Em alguns casos, os suspeitos chegavam a intimidar motoristas que se recusavam a comprar os cartões com eles. As autoridades afirmam que o trabalho de investigação continua, e novos envolvidos no esquema devem ser identificados e responsabilizados nos próximos dias.

