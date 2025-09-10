Flanelinhas são alvos de megaoperação contra golpe da Zona Azul em SP

Polícia Militar prende dez pessoas e apreende dois menores no Brás; golpistas vendiam cartões falsos e ameaçavam motoristas desavisados

Reprodução/Whatsapp Flanelinha coloca caixotes para bloquear vagas em rua no Brás, centro de São Paulo



Uma megaoperação da Polícia Militar, batizada de “Guardião Fantasma”, foi deflagrada no centro de São Paulo com foco em um esquema de falsificação e venda ilegal de cartões da Zona Azul. A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e resultou na prisão de dez pessoas e apreensão de dois menores de idade, que atuavam como flanelinhas no bairro do Brás, um dos principais polos comerciais da capital.

De acordo com a PM, os suspeitos se passavam por vendedores autorizados para comercializar os cartões digitais da Zona Azul. Os motoristas enganados acabavam adquirindo créditos falsos e, ao estacionarem em vagas rotativas, eram surpreendidos por multas durante fiscalizações eletrônicas. O valor da infração é de R$ 195,23, além de cinco pontos na CNH.

A investigação começou há cerca de seis meses e identificou pelo menos 20 pessoas envolvidas com o golpe. Segundo a corporação, os golpistas atuavam especialmente em turistas e pessoas sem acesso ao aplicativo oficial, utilizando caixotes e outros objetos para delimitar espaços nas ruas e estabelecer um verdadeiro monopólio ilegal das vagas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em alguns casos, os suspeitos chegavam a intimidar motoristas que se recusavam a comprar os cartões com eles. As autoridades afirmam que o trabalho de investigação continua, e novos envolvidos no esquema devem ser identificados e responsabilizados nos próximos dias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.