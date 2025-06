Foragido por latrocínio de delegado em SP é capturado pela polícia

Serviço de inteligência conseguiu capturar o suspeito em baile de pancadão de funk

Reprodução Victor foi localizado na Zona Sul da capital paulista, região associada à realização de bailes funk



A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (23), Victor Caetano Gonzaga da Silva, foragido da Justiça e investigado pela participação no latrocínio que vitimou o delegado José Belarmino de Moura Junior, em janeiro deste ano. A prisão foi realizada por agentes da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), após trabalho de inteligência e monitoramento. Victor foi localizado na Zona Sul da capital paulista, região associada à realização de bailes funk, onde ele costumava frequentar.

Durante a abordagem, o suspeito confessou envolvimento no crime, embora tenha negado ser o autor dos disparos que mataram o delegado. No momento da prisão, ele estava em posse de uma motocicleta Honda CB 500X, roubada no município de Itapecerica da Serra (SP), no último dia 15 de junho. A moto estava com placa adulterada. Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela 11ª Vara Criminal Central da Capital, Victor foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Relembre o caso

O delegado da Polícia Civil de São Paulo, José Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi assassinado no dia 14 de janeiro de 2025, por volta das 11h, na Rua Amaro Guerra, bairro Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista. Natural de Pernambuco, o delegado estava de folga e vestido com roupas casuais — camiseta, bermuda e chinelo — quando foi abordado por um homem em uma motocicleta, que simulava ser entregador de aplicativo.

Nas imagens de câmeras de segurança, o assaltante, usando capacete, parou a moto em frente ao delegado, ordenou que ele entregasse o celular e a arma funcional. Logo depois, executou disparos pelas costas. Dois tiros atingiram as costas, um o braço e outro a garganta. O dele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. José Belarmino de Moura Júnior estava há aproximadamente sete meses no 11º Distrito Policial (Santo Amaro) e havia sido aprovado, em novembro de 2024, em concurso para atuar também em Pernambuco, seu estado de origem.

