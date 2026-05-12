Operação prende quatro policiais civis suspeitos de extorsão em SP

Prisões aconteceram no âmbito da Operação Quina, deflagrada nesta terça-feira (12) pela Corregedoria e pelo Ministério Público

Divulgação / Polícia Civil de SP Polícia Civil do Estado de São Paulo



A Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, prendeu, nesta terça-feira (12), quatro policiais civis, acusados de extorsão qualificada – quando há o ato de constranger alguém, resultando em lesão corporal grave ou morte – e associação criminosa armada.

As prisões fazem parte da Operação Quina, que cumpriu mandados de prisão temporária, de busca e apreensão e de medidas patrimoniais expedidos pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, as ações ocorreram em endereços residenciais e em unidades policiais. Durante as buscas, as equipes apreenderam documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que passarão por análise no decorrer da investigação.

A Corregedoria informou que a apuração começou após o recebimento de uma denúncia formal. O processo segue sob sigilo judicial.

“[A Corregedoria] reforça o compromisso da Polícia Civil com a legalidade, a transparência e o combate rigoroso a eventuais desvios de conduta, preservando a credibilidade da corporação e o devido processo legal”, diz a instituição.