‘Guarda um pedaço pra mim’, disse suspeita do envenenamento

Adolescente apontada por provocar a morte da jovem em Itapecerica da Serra, na Grande SP, estava no momento em que Ana Luiza comeu o bolo com veneno

Uma adolescente de 17 anos apontada como a responsável pelo envenenamento de Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos, foi apreendida pela polícia como suspeita de ter provocado a morte da jovem. De acordo com o que foi apurado por esta ccoluna com os parentes da vítima, a suspeita era amiga de Ana Sofia, irmã de Ana Luiza. No momento que a adolescente recebeu o bolo, a garota apontada por ter colocado arsênio (veneno) no bolo de pote estava na casa das irmãs e chegou a dizer para Ana Luiza: “Guarda um pedaço pra mim depois”, relatou a família.

Ninguém desconfiou de que essa jovem poderia ser a autora, porque ela fazia parte do convívio da casa da vítima. Em depoimento a Polícia Civil, a jovem confessou que comprou o veneno pela internet por R$ 80 e pagou R$ 5 para que o motoboy fizesse a entrega em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, onde Ana Luiza morava. O crime teria sido motivado por ciúmes de um affair que as jovens tinham em comum. Os investigadores só chegaram a adolescente, porque no último dia 15, uma outra adolescente chegou a ficar internada justamente após comer um bolo e passar mal.

A jovem confessou a autoria após a polícia mostrar imagens de câmeras de segurança e informações do trabalho investigativo que a evidenciavam também, como responsável por ter colocado veneno no bolo da outra garota que chegou a ser hospitalizada e por sorte sobreviveu. Ana Luiza recebeu o bolo de pote no último sábado (31), passou mal uma hora depois, foi levada pelo pai ao hospital, mas o diagnóstico foi intoxicação alimentar. Logo depois foi liberada e no domingo (1) voltou a sentir dores abdominais e acabou morrendo. Exames foram feitos pela Polícia Científica e devem comprovar o envenenamento. O corpo da adolescente foi enterrado nesta terça-feira (3).

