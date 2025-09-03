Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > David de Tarso > MP denuncia por tentativa de homicídio homem que jogou pedra em ônibus e feriu passageira em SP

MP denuncia por tentativa de homicídio homem que jogou pedra em ônibus e feriu passageira em SP

Caso aconteceu durante a série de ataques contra coletivos registrados em São Paulo em julho deste ano. Everton de Paiva Balbino foi detido por policiais do Deic

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por David de Tarso
  • 03/09/2025 10h16 - Atualizado em 03/09/2025 10h19
  • BlueSky
Alex Silva/Estadão Conteúdo Policiais militares reforçam a segurança na esquina da Av. Eng. Armando de Arruda Pereira com a R. Cel Luís de Faria e Sousa após atos de vandalismo contra ônibus Policiais militares reforçam a segurança em ruas de São Paulo após atos de vandalismo contra ônibus

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >