Operação apura fraude na locação de carros usados por vereadores de Guarujá

Licitação teria tido único grupo participante do pregão que contratou a empresa para prestar o serviço

Divulgação Ao todo são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, tanto na Câmara Municipal de Guarujá, como também em São Bernardo do Campo e na capital paulista



O Ministério Público de São Paulo por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Santos (SP), em parceria com a Polícia Civil e o Tribunal de Contas Estadual (TCE-SP) realizam na manhã desta quarta-feira (24), uma operação que investiga fraude em licitação na contratação de veículos oficiais utilizados pelos vereadores da cidade. De acordo com as investigações que tiveram início no TCE, o pregão realizado para contratação dos carros foi feito numa concorrência de um único grupo que teria ligação com o presidente da Câmara de Vereadores.

Ao todo são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, tanto na Câmara Municipal de Guarujá, como também em São Bernardo do Campo e na capital paulista. As investigações agora continuam para identificar outras pessoas envolvidas nessa possível fraude. A polícia apreendeu computadores, documentos e celulares que possam comprovar a irregularidade.

A Operação foi denominada de Via Fracta. A Coluna procurou a Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Guarujá para manifestação, mas ainda não obteve resposta. Se houver comunicado oficial as informações serão atualizadas neste texto.

