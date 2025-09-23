Polícia prende musa do golpe ‘Boa Noite Cinderela’ contra turistas no RJ

Paloma Bacalhau foi capturada em Copacabana; ela é suspeita de atuar com comparsas para dopar e roubar vítimas, incluindo estrangeiros

Reprodução Redes Sociais Paloma Cristina Cavalcanti Bacalhau é apontada como uma criminosa contumaz, com diversos inquéritos por roubo envolvendo o uso de substâncias para dopar as vítimas



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta terça-feira (23), uma mulher investigada por aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela” em turistas brasileiros e estrangeiros na região de Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense. Paloma Cristina Cavalcanti Bacalhau é apontada como uma criminosa contumaz, com diversos inquéritos por roubo envolvendo o uso de substâncias para dopar as vítimas. A operação foi conduzida por agentes da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), sob a coordenação do delegado titular Ângelo Lages.

Segundo as investigações, somente em 2024, Paloma foi identificada em pelo menos seis inquéritos policiais por crimes dessa natureza. Ela atuava, na maioria das vezes, ao lado de um comparsa, Eduardo Fonseca de Freitas, que foi preso em flagrante em dezembro do ano passado ao ser surpreendido por uma vítima durante a aplicação do golpe. Eduardo, porém, foi solto em junho deste ano e responde em liberdade.

