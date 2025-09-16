Polícia Civil prende homem suspeito de matar turista argentino no RJ

Vítor dos Santos Oliveira é apontado como o autor da morte de Alejandro Ainsworth; segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), vítima teria sofrido o golpe ‘Boa noite, Cinderela’

Reprodução/Alex Ainsworth no Facebook O turista argentino Alejandro Ainsworth, de 54 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira (8) na estrada da Grota Funda



Uma ação conjunta entre as polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo nesta segunda-feira (15) resultou na prisão de Vítor dos Santos Oliveira, suspeito de envolvimento na morte do turista argentino Alejandro Ainsworth. O crime, que teria sido resultado do golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”, aconteceu após a vítima sair de uma boate em Copacabana, no Rio de Janeiro, na companhia do suspeito.

A polícia conseguiu identificar e localizar o suspeito em São Paulo após ele realizar movimentações bancárias com os cartões de débito e crédito da vítima. A morte de Viga é a terceira de um turista estrangeiro no Rio de Janeiro por “Boa Noite Cinderela” desde o ano anterior, segundo a polícia. O vídeo também aponta um aumento na violência contra estrangeiros na cidade, com mais de 4.000 ocorrências registradas de janeiro a julho de 2025, um crescimento significativo em relação ao ano anterior.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA