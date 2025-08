Primeira dama do tráfico em Mato Grosso é presa fazendo expansão do crime no RJ

Mulheres ligadas à comercialização de drogas foram presas enquanto passeavam no shopping da capital; Ingride Fontinelles e Priscila Jains eram procuradas por crimes de organização criminosa, tráfico e homicídio

Divulgação/Polícia Civil do RJ Priscila Moreira Jains (à esq.) Ingride Fontinelles Morais fotografadas após serem detidas no Rio de Janeiro



Duas mulheres com mandados de prisão preventiva foram presas por policiais civis da 12ª DP (Copacabana), com apoio da Draco/MT, no momento em que almoçavam em um shopping center em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ingride Fontinelles Morais e Priscila Moreira Jains são apontadas como integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e a execuções no estado de Mato Grosso.

De acordo com a investigação, Ingride é esposa da principal liderança do tráfico em Mato Grosso. Ela é filha de Maria Ciane, presa no ano passado também no Rio, e irmã de Dandara Fontinelles, que continua foragida. Já Priscila Jains assumiu a chefia do tráfico na cidade de Sorriso (MT), a partir de ordens recebidas do Rio, sendo acusada de comandar assassinatos de rivais na região.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Priscila possuía, além da ordem de prisão por organização criminosa, pelo menos três mandados por homicídio. A prisão das duas mulheres foi possível após monitoramento da Polícia Civil fluminense, que identificou o paradeiro delas e acionou equipes do 19º BPM para realizar a abordagem. A coluna não conseguiu contato com a defesa das mulheres citadas. O espaço segue aberto para manifestação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.