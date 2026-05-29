Roubos de celulares caem 50% em quatro anos em SP

Na comparação com 2022, a queda chegou a 49,5%, quando aconteceram 54,3 mil crimes nos 645 municípios paulistas

Divulgação/SSP-SP Policiais civis da Central Especializada de Repressão à Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 1ª Seccional prenderam, nesta terça-feira (2), três homens suspeitos de atuação em uma oficina especializada em desbloqueio de celulares roubados, no centro de São Paulo



O estado de São Paulo registrou queda expressiva nas ocorrências envolvendo celulares roubados, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo os dados mais recentes da Secretaria da Segurança Pública, obtidos pela pela coluna da Jovem Pan. Os casos de aparelhos levados durante assaltos passaram de 35,9 mil para 27,4 mil ocorrências, uma redução de 23,8%, consolidando uma tendência de queda ano a ano. Na comparação com 2022, a queda chegou a 49,5%, quando aconteceram 54,3 mil crimes nos 645 municípios paulistas.

Também caiu o número de furtos, que é quando algo é levado sem que a pessoa perceba ou esteja presente. Foram menos 7% casos registrados nos quatro primeiros meses deste ano (49,4 mil casos) que no mesmo período há quatro anos (52,6 mil ocorrências) e 6% de redução em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado (53,3 mil registros) em todas as regiões do estado.

Para representantes da SSP, a queda ocorre em meio à intensificação de operações preventivas da Polícia Militar e de investigações da Polícia Civil, além do avanço do SP Mobile, programa que cruza boletins de ocorrência e dados de operadoras para identificar celulares roubados ou furtados reativados. A partir desse monitoramento, usuários são notificados para devolução voluntária, o que contribui para a recuperação de aparelhos e para a redução do mercado de revenda ilegal.

“Os resultados mostram que estamos enfraquecendo o mercado ilegal de celulares roubados e furtados em São Paulo. O SP Mobile usa inteligência e cruzamento de dados para identificar aparelhos reativados, localizar usuários e estimular a devolução voluntária, reduzindo a circulação desses dispositivos e desestimulando a ação criminosa. Por isso é importante registrar os fatos para orientar nossas ações e possibilitar a devolução de telefones recuperados, que passam de 21 mil em menos de um ano”, afirma o delegado Rodolfo Latiff Sebba, coordenador do programa SP Mobile.

O enfrentamento a esse tipo de crime também envolve reforço do policiamento ostensivo e operações de inteligência conduzidas pelas polícias Militar e Civil em todo o estado. A Polícia Militar intensifica o patrulhamento em regiões com maior incidência de roubos de celulares, com equipes a pé, bicicletas, drones e carros, assim como ações especiais em grandes eventos. Já a Polícia Civil atua na identificação e prisão de envolvidos em furtos, roubos e receptação, além de operações voltadas à recuperação de aparelhos e à desarticulação do mercado ilegal.

“Estamos atuando em todas as frentes: prevenção, inteligência, investigação e tecnologia. A redução dos roubos de celulares mostra o resultado do trabalho integrado das forças de segurança para enfraquecer o crime e proteger a população. Temos combatido desde os pequenos furtos, que ocorrem no transporte público, orientando os passageiros, até pessoas que revendem aparelhos roubados em São Paulo aqui e mesmo em outros locais. As operações vão seguir”, afirma o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.