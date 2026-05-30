PCC e CV: entenda as diferenças entre as duas maiores facções do Brasil

Organizações nasceram dentro do sistema prisional, expandiram suas operações pelo país e hoje disputam rotas do tráfico, territórios estratégicos e influência em presídios de diferentes estados

Marcola



A recente decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras voltou a colocar em evidência as duas maiores facções criminosas do Brasil. Apesar de terem origens semelhantes, ambas nasceram dentro do sistema prisional, PCC e CV possuem estruturas, estratégias e formas de atuação bastante distintas.

O Comando Vermelho surgiu na década de 1970, no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, especialmente no presídio de Ilha Grande. Ao longo dos anos, consolidou sua presença em favelas e comunidades cariocas, exercendo forte controle territorial e mantendo confrontos frequentes com forças de segurança.

Já o Primeiro Comando da Capital foi criado em 1993, na Penitenciária de Taubaté, conhecida como “Piranhão”, no interior paulista. A facção nasceu durante uma partida de futebol entre detentos e teve como discurso inicial a proteção dos presos contra abusos no sistema carcerário, especialmente após o Massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 detentos foram mortos durante uma ação policial na Casa de Detenção de São Paulo.

Com o passar dos anos, o PCC expandiu sua influência pelos presídios paulistas e posteriormente passou a atuar no tráfico internacional de drogas, estabelecendo rotas estratégicas principalmente por meio das fronteiras com Paraguai e Bolívia. Em São Paulo, a facção construiu uma hegemonia criminosa que se mantém até os dias atuais.

Uma das principais lideranças do PCC é Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, atualmente preso no sistema penitenciário federal. Sob sua influência, a facção ampliou sua organização interna e protagonizou alguns dos episódios mais marcantes da segurança pública brasileira.

Em 2001, o PCC coordenou a chamada “mega rebelião”, mobilizando simultaneamente dezenas de unidades prisionais em São Paulo, com cenas chocantes como cabeças de pessoas penduradas e expostas na Penitenciária I de Presidente Venceslau, no oeste do estado de São Paulo. Cinco anos depois, em 2006, a facção promoveu uma série de ataques contra agentes públicos, policiais e instalações do Estado, provocando uma das maiores crises de segurança da história paulista.

Especialistas apontam que uma das principais diferenças entre PCC e Comando Vermelho está na forma de exercer poder. O CV mantém forte presença territorial em comunidades e favelas, utilizando esse domínio como instrumento de controle do tráfico e de resistência à entrada das forças de segurança.

O PCC, por outro lado, atua de forma mais discreta e empresarial. Sua estrutura não depende necessariamente do controle direto de territórios urbanos para manter suas operações. A organização prioriza a coordenação logística do tráfico, a gestão de rotas internacionais e a influência dentro do sistema prisional.

Essa diferença faz com que o Comando Vermelho frequentemente demonstre sua força por meio da ocupação ostensiva de áreas dominadas, enquanto o PCC tende a operar de maneira mais velada, concentrando esforços na articulação de redes criminosas e no controle dos negócios ilícitos.

Durante muitos anos, PCC e CV coexistiram em relativa aliança. No entanto, a parceria foi rompida em 2010, intensificando uma disputa que se espalhou por diversos estados brasileiros. O conflito passou a envolver o controle de presídios, corredores logísticos e, principalmente, rotas do tráfico internacional de drogas.

Atualmente, a atuação das duas facções ultrapassa os limites de seus estados de origem. Se antes o PCC tinha presença predominante em São Paulo e o Comando Vermelho concentrava suas atividades no Rio de Janeiro, hoje ambos expandiram suas redes criminosas para diferentes regiões do país, com destaque para a Amazônia Legal e áreas de fronteira, onde ocorrem disputas violentas pelo controle do tráfico.

Linha do tempo das facções

1970 – Surgimento do Comando Vermelho no sistema prisional do Rio de Janeiro.

1992 – Massacre do Carandiru deixa 111 detentos mortos em São Paulo.

1993 – Fundação do Primeiro Comando da Capital (PCC).

2001 – PCC coordena mega rebelião simultânea em presídios paulistas.

2006 – Facção promove ataques contra forças de segurança e órgãos públicos em São Paulo.

Década de 2010 – Rompimento da aliança entre PCC e Comando Vermelho amplia disputas pelo controle de rotas do tráfico e presídios.

2026 – Estados Unidos anunciam a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, aumentando a pressão internacional sobre as duas facções.

Hoje, PCC e Comando Vermelho permanecem como as organizações criminosas mais influentes do Brasil, exercendo impacto direto sobre o tráfico de drogas, o sistema penitenciário e a segurança pública em diversas regiões do país.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.