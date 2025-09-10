São Paulo registra um caso de roubo e furto de celular a cada 9 minutos

Apesar da queda nos números, receptação dificulta combate ao crime; repórter da Jovem Pan News foi vítima de tentativa de roubo e exemplifica essa preocupação

Reprodução/Pixabay São Paulo registrou 35.385 roubos e furtos de celular entre janeiro e julho de 2025



Vidros de carros quebrados, cordinhas amarradas ao celular e ao corpo, são cenas cada vez mais comuns com os altos índices de celulares levados pelos bandidos na maior cidade da América Latina. São Paulo registrou 35.385 roubos e furtos de celular entre janeiro e julho de 2025, o que representa uma média de 168 crimes por dia — um roubo a cada nove minutos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública estadual. Apesar do número elevado, houve uma queda de 13,3% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 40.821 casos. A redução, no entanto, não significa tranquilidade. A receptação de celulares roubados e furtados segue como o maior entrave para o combate ao crime, já que os aparelhos, mesmo com localizadores, são rapidamente escondidos em imóveis do centro da capital, como em Campos Elíseos. Segundo a polícia, o acesso restrito a esses prédios dificulta operações e alimenta o ciclo criminoso.

Nesta terça-feira (9), a repórter Danúbia Braga, da Jovem Pan News, foi vítima de uma tentativa de roubo de celular por volta das 8h15 da manhã, enquanto seguia de táxi pela rua Asdrúbal do Nascimento, nas proximidades da avenida 23 de Maio. O crime foi evitado após o motorista alertar sobre a aproximação do criminoso. Mesmo assim, o bandido quebrou o vidro do carro com um objeto, ferindo Danúbia e o repórter cinematográfico Guilherme Cassiano com os estilhaços. O criminoso fugiu caminhando tranquilamente. O caso foi registrado em boletim de ocorrência. Segundo especialistas, o alto valor agregado dos smartphones e o acesso facilitado a aplicativos bancários os tornam alvos preferenciais de criminosos.

Em entrevista recente ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, o Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, defendeu o Projeto de Lei que aumenta a pena para o crime de receptação. Segundo ele, a medida é essencial para desestimular o mercado de celulares roubados e enfrentar o problema em nível nacional.

Apesar do endurecimento da legislação, os criminosos que efetivamente roubam e furtam os aparelhos parecem não ter o menor pudor. Nem mesmo próximos a agentes de segurança ou diante de câmeras de TV, os bandidos deixam de cometer o crime. Por diversas vezes cenas assim foram vistas pelas mais variadas regiões da maior cidade do país. Este colunista, já presenciou pessoas flagradas cometendo o crime, saindo da delegacia após uma onda de furtos e roubos de celular na área central da cidade, após liberação em audiência de custódia. Eles ainda tiraram sarro que iam voltar para às ruas e “buscar mais celulares para completar a meta do dia”. O recado que passa para a população, é que o uso do aparelho móvel que seria para facilitar a vida, é cada vez mais restrito e que o crime, de fato compensa.

