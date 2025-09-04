Jovem Pan > Notícias > Brasil > Motorista de aplicativo morre após ser baleado durante roubo na Grande São Paulo

Motorista de aplicativo morre após ser baleado durante roubo na Grande São Paulo

Conforme a investigação, exames periciais foram solicitados e imagens de câmeras estão em análise para auxiliar nas investigações; celular da vítima foi levado pelos criminosos

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 15h08
  • BlueSky
Reprodução Assalto ABC A SSP acrescenta que o policiamento foi intensificado em toda a região

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, morreu na madrugada dessa quarta-feira (3), na Rua Continental, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Durante o roubo, a vítima foi baleada e não resistiu. Seu celular foi levado pelos criminosos. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, trabalha para identificar e prender os envolvidos no crime. “A motocicleta usada pelos criminosos foi abandonada e constatou-se que estava com placas adulteradas e registro de roubo”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Conforme a investigação, exames periciais foram solicitados e imagens de câmeras estão em análise para auxiliar nas investigações. A SSP acrescenta que o policiamento foi intensificado em toda a região.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Leia também

CPI do INSS aprova requerimentos que miram sindicato de irmão de Lula
Viúva de gari assassinado pede bloqueio de bens do acusado e da esposa
Brasileiro está entre ocupantes de helicóptero que caiu e pegou fogo na Indonésia
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >