Conheça 10 dicas para economizar a bateria do seu iPhone

À medida que utilizamos os nossos celulares para atividades do cotidiano, reparamos em um esgotamento rápido da bateria e ficamos sujeitos a utilizarmos alguns recursos de outros softwares ou nas próprias configurações do seu dispositivo para impulsionar e garantir a vida útil da sua bateria. Logo pensamos que o telefone está com defeito ou ultrapassado e que precisamos comprar um novo atual, certo? Sabia que você pode passar pelo mesmo “problema” mesmo tendo os dispositivos da última geração da Apple? E como podemos melhorar e garantir que a bateria do seu IOS tenha mais alguns aninhos de vida? Neste artigo, iremos dar 10 dicas de como economizar e impulsionar a vida da bateria do seu dispositivo. Bora lá?

1 – Ativar o modo de baixo consumo

O modo de baixo consumo é umas das ferramentas mais eficazes para ajudar na economia e diminuir o consumo de energia da bateria. Ao ativá-lo, seu dispositivo executa apenas funções mais essenciais, desativando todas as atividades que ficarem em segundo plano e reduzindo o seu desempenho. Esta ferramenta será ativada automaticamente, quando a bateria chegar a menos de 20% (isso pode ser ajustado a sua escolha), mas você também pode ativá-lo manualmente para manter o seu smartphone funcionando por mais tempo (apenas se estiver igual ou superior à 80%). Como ativo essa função manualmente? Clique na ferramenta de Ajustes > Bateria > Modo de baixo consumo e ative-o. Quando ativado, o ícone da bateria no canto superior direito ficará amarelo.

2 – Ajustar o brilho e temperatura da cor na tela

Ao utilizar o dispositivo em o brilho em alta resolução, o esgotamento da sua bateria ocorrerá mais rapidamente, principalmente nos dispositivos da Apple com os sistemas IOS 12/13/15. Você pode reduzir este consumo ativando o brilho automático para luz ambiente. Como ativo essa função manualmente? Clique na ferramenta de Ajustes > Acessibilidade > Tamanho da tela e do texto > Brilho automático e ative-o. O dispositivo irá ajustar o brilho com base na luz ambiente, ou seja, ele aumentará o brilho se identificar que você está em lugares de sombra.

Lembrando: se estiver em um ambiente iluminado, a tela do seu smartphone desligará para economizar a bateria do seu dispositivo. Você também poderá ajustar os níveis de brilho manualmente em Configurações/Definição> Tela e brilho ou no menu inicial e ajustar das duas formas na barra deslizante. Observação: você pode habilitar o mode dark, que poupa o consumo do brilho da tela do seu IOS e o Night Shift, que controla as cores pela luz de ambiente.

3 – Ativar ou Desativar serviços de localização

Os serviços de localização no IOS são mais utilizados para aplicativos de navegação, como Google Maps ou Waze, por exemplo. Eles são ótimos, porém, esgotam toda a sua bateria de uma forma muito rápida e uma forma de evitar é desativando os serviços de localização. Como ativo essa função manualmente? Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização. Lembrando que, ao desabilitar esta ferramenta, os aplicativos que usam dados de localização terão os processos interrompidos, parando de funcionar, o que afeta algumas funções que precisam do localizador ativo por segurança. A Apple permite que você personalize e defina como a maioria dos aplicativos irão usar os dados de localização do seu dispositivo. Por exemplo: selecione um aplicativo, como um de mapa, por exemplo, e escolha as seguintes opções: Nunca, Perguntar durante o uso do aplicativo ou Sempre. Seguindo as orientações acima, conseguimos economizar e usar por mais tempo a bateria do nosso dispositivo.

4 – Desativar atualização de aplicativo em segundo plano

Quando encerramos qualquer aplicativo IOS, podemos notar que ele continuará em execução em segundo plano até entrar em modo suspenso. Quando isso ocorre, os aplicativos podem verificar se há atualizações pendentes e esse processo esgota toda a vida útil da bateria do seu dispositivo. Podemos desativar a ferramenta de atualização de aplicativos em segundo plano ou personalizar alguns aplicativos que exigem mais atualizações no sistema. Como desativo essa função, manualmente? Clique na ferramenta Ajustes > Geral > Atualização de aplicativo em segundo plano e desmarque a caixa habilitada dessa função para desativá-la ou selecione a opção de atualizar apenas pela rede de Wi-Fi. Observação: Quando desabilitamos essa função no aplicativo, não haverá impacto em seu funcionamento, porém, pode levar um tempo de espera maior para atualizar as informações em seu dispositivo.

5 – Diminuir as notificações do iPhone

Caso a tela do seu dispositivo IOS mostre uma prévia das notificações geradas por suas aplicações, saiba que estão consumindo a energia da bateria do seu dispositivo. Felizmente, temos como interromper essas notificações para reduzir e economizar a vida útil de sua bateria. Para isso, clique na ferramenta Ajustes > Notificações e selecione o aplicativo que deseja silenciar as mensagens de notificação. Observação: podemos selecionar direto a notificação que desejamos silenciar e ao pressioná-la, podemos desativá-la. Quando isso tiver sido feito, é possível identificar essa notificação na Central de Notificações sem exibir na tela de bloqueio, reproduzir som ou mostrar um banner.

6 – Desativar AirDrop, Wi-Fi e Bluetooth

Nos dispositivos da Apple, há três funções (AirDrop, Wi-Fi e Bluetooth) que estão ativas com o objetivo de facilitar e sempre ter dispositivos para você se conectar. Esta ferramenta, contudo, drena toda sua bateria. Para desativá-la, a primeira solução, mais rápida, seria clicar na barra de notificações, localizar os ícones de AirDrop, Wi-Fi ou Bluetooth e desativá-lo. Em segundo lugar, para desativá-los, basta acessar Ferramenta Geral > AirDrop > Receber Ajustes > Wi-Fi e Ajustes > Bluetooth. Lembre de ativar esses serviços sempre que necessário.

7 – Desativar sugestões da Siri e busca

Quando adquirimos um dispositivo da Apple, recebemos alguns serviços. Um deles é a Siri (Assistente digital). O dispositivo é sensacional para realizar busca por voz, serviços de inteligência artificial com outros dispositivos da própria Apple, porém, ele precisa trabalhar em segundo plano, o que causa um grande consumo em sua bateria. Caso queira desativá-la, basta clicar na ferramenta Ajustes > Siri e Busca e desmarque todas as sugestões habilitadas.

8 – Desativar – Buscador de voz – Siri

Alguns dispositivos IOS atuais usam a Siri para campo de buscar por áudio, estando disponível a ferramenta, como: “Hey, Siri”, para realizar buscas ou ativar uma função no smartphone sem tocar no iPhone. Essa ferramenta é sensacional, mas depende de um comando humano. Quando ativada, inclusive, ela consome boa parte da bateria do seu dispositivo. Caso não utilize está ferramenta, recomendo desativá-la nas ferramentas Ajustes > Siri e Pesquisa, onde você pode desativar o “Hey, Siri”, “Pressione o botão lateral para Siri”.

9 – Desative as atualizações automáticas

Recomendamos sempre manter o sistema operacional do seu dispositivo atualizado para melhor desempenho. Isso pode ser feito de forma automática, porém, cada atualização mantém em segundo plano seu dispositivo, em um processo pode drenar a sua bateria. O que recomendamos é desativá-las para prolongar a vida útil da sua bateria. Como desativo essas funções manualmente? Clique na ferramenta Ajustes > App Store> Atualizações de aplicativos e desative-o.

10 – Desativar o Analytics

Em alguns momentos podemos encaminhar um relatório de erros aos aplicativos que utilizamos no IOS ou até feedbacks. Nisso, se você estiver compartilhando dados para análise do seu dispositivo com a Apple ou com terceiros (Desenvolvedores), mesmo com o modo de economia ativado, essas funções ainda trabalham em segundo plano, o que drena a sua bateria. Recomendo que você desative essa função na ferramenta Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização > Serviços do Sistema para desativar a opção Análise do iPhone.

BONÛS: Desativar os Serviços do Sistema que utilizam GPS

Um dos hardwares que mais consomem energia de um celular é o chip da antena que liga-se com os GPS. Diversos aplicativos – até mesmo itens do sistema iOS – vêm por padrão ativados. Você pode, claro, avaliar quais realmente são necessários. Como desativo essas funções manualmente? 🡺 Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização. Para a especialista Juliana Quiesi, tecnóloga em Segurança da Informação, avaliar todos os aplicativos que utilizam o GPS, também colabora para preservar sua privacidade, pois nem sempre é de seu interesse que outras pessoas saibam por onde você tem estado. Além disso, essa coleta de dados pessoais por aplicativos de terceiros te monitora sem sua ciência, o que pode ferir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e contribuir para que o seu próprio celular te espione. Conheça dez situações em que seu celular pode te espionar e saiba como evitá-las. Há muitas dicas disponíveis para prolongarmos a vida útil da sua bateria. Espero que essas dicas sirvam para ajudá-los a economizar a carga da sua bateria. Aqui está o que você pode fazer a partir de agora para aumentar a vida útil da bateria do seu iPhone e ficar sem precisar conectar o seu smartphone na tomada. Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.