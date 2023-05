Conheça os 5 mitos sobre o ChatGPT

Inteligência Artificial avançada pode ajudar a fornecer informações precisas e responder perguntas de forma objetiva, mas não substituir completamente a interação humana

O ChatGPT é um dos assuntos mais falados em 2023. Muito se especula sobre a tecnologia de forma subjetiva, influenciado pela clássica ficção cinematográfica sobre “máquinas inteligentes que vão exterminar a humanidade”, com interesses mais comerciais ou apocalípticos do que embasamentos científicos. Muitas dessas especulações se enquadram como “fake news”, onde a desinformação gera tantos prejuízos a uma sociedade quanto outras práticas criminosas. Hoje em dia, por causa das deepfakes, já não se pode nem acreditar em vídeos ou fotos na internet logo de primeira, ficando a cargo do leitor um maior senso crítico daquilo que está consumindo. Veja abaixo os cinco mitos sobre o ChatGPT.

1. O ChatGPT que pode substituir totalmente a interação humana

Embora o ChatGPT seja uma Inteligência Artificial avançada, ele ainda é limitado e não pode substituir completamente a interação humana. Ele pode ajudar a responder perguntas e fornecer informações, mas não replicar completamente a sensação de conversar com outra pessoa. As interações humanas não se baseiam apenas em troca de informações frias, mas, sim, em linguagens corporais, ações inconscientes e até intuição, fatores esses difíceis de serem reproduzidos por máquinas.

2. O ChatGPT é capaz de substituir completamente o ensino e a educação

Embora o ChatGPT possa fornecer informações e responder perguntas, ele não pode substituir completamente o ensino e a educação. A interação humana é essencial para o processo de aprendizado, e o ChatGPT pode ser usado como uma ferramenta complementar para ajudar os alunos a se desenvolver.

3. O ChatGPT pode ser perigoso e causar danos aos usuários

O ChatGPT aprende e aperfeiçoa dados já existentes alimentados por humanos. O perigo não está em si no sistema, mas em pessoas maliciosas, que podem inserir informações para que a IA dê respostas erradas. Isso, sim, pode causar danos aos usuários. Entretanto, a Open IA garante que o sistema é programado para seguir padrões éticos e morais, e as respostas que ele fornece são baseadas em fontes com o mínimo de verificação. O melhor é sempre conferir a resposta fornecida pelo ChatGPT.

4. O ChatGPT pode substituir empregos humanos

Embora possa ser usado para automatizar algumas tarefas, ele não substituirá completamente empregos humanos. O ChatGPT é projetado para trabalhar em conjunto com humanos e ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade das empresas. Uma inteligência artificial não necessariamente é “inteligente” ao ponto de por si só ter um alto padrão de assertividade. Mas ela é rápida, algo que de fato pode superar emprego de humanos “lentos”. Isso faz parte da seleção natural de todas as espécies, segundo Charles Darwin.

5. O ChatGPT é capaz de aprender sozinho e se tornar consciente

O ChatGPT é uma Inteligência Artificial avançada, mas não é capaz de aprender sozinho e se tornar consciente. Ele é programado para seguir instruções específicas e fornecer respostas baseadas em modelos de linguagem pré-treinados. Os sistemas de IA podem gerar respostas com base nessas informações, mas não possuem uma compreensão verdadeira do significado ou contexto por trás das palavras. O ChatGPT opera estritamente em um nível de processamento de linguagem e não possui experiência, emoções, intenções ou consciência como os seres humanos.

Desconfie de quem cria problema para vender solução

“Uma máquina pode ser mais rápida do que um homem, porém nenhuma máquina é mais inteligente do que um homem com uma máquina.” Cuidado! Muito se especula que “a inteligência artificial vai mudar totalmente o mundo”, “quem não souber de IA vai passar fome”, etc. Entretanto, você já parou para pensar que a maioria dessas afirmações estão sendo ditas por empresas de tecnologia que, em pouco tempo, aparecem com soluções comerciais para você comprar? Não é estranho? É a velha técnica de manipulação de massa: primeiro criar uma necessidade ou problema para depois chegar com a solução.

Quando o assunto é sobre um vírus, quem é o profissional confiável, preparado para falar a respeitos? Resposta: um infectologista! Sobre o funcionamento de um carro? Um engenheiro mecânico, correto? Sobre a saúde do seu cachorro ou gato? Um veterinário! Sobre leis? Um advogado! Então, quem seria a fonte confiável para afirmar que o ChatGPT vai substituir o cérebro humano ou extinguir a humanidade? Resposta: neurocientistas! Psicólogos! Psicanalistas! Neurologistas… Enfim, qualquer profissional que conheça a fundo o funcionamento do cérebro humano e da mente, apresentando evidências. Agora, você já parou para pensar que quem tem “plantado” esses medos sobre IA não são profissionais da mente, mas, sim, empresários, políticos, jornalistas e alguns “cientistas” que podem estar sendo financiados por empresas que, de alguma forma, podem se beneficiar? Ah… #pensar!

“Há mais coisas entre o céu e na terra, do que sonha a nossa vã filosofia”

William Shakespeare, 1600

