Conheça os novos trabalhadores da era digital

Perfil do funcionário ou empreendedor moderno deve incluir adaptabilidade, competência digital e uma constante disposição para aprender e inovar

Drazen Zigic/Freepik Pesquisa de 2023 registrou crescimento de 74% nas contratações de social medias



No Dia do Trabalhador, celebramos as transformações no mercado de trabalho, especialmente aquelas impulsionadas pela era digital. Hoje, mais do que nunca, o perfil do trabalhador moderno deve incluir adaptabilidade, competência digital e uma constante disposição para aprender e inovar. Essas habilidades são essenciais para navegar nas mudanças rápidas e frequentes características da atual época. Um exemplo emblemático da evolução das profissões é o papel do Data Protection Officer (DPO). Essa função ganhou destaque global com a implementação de regulamentações de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa. No Brasil, a necessidade de DPOs foi solidificada com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), demonstrando a importância da governança de dados nas operações empresariais modernas.

Os especialistas em marketing digital também estão ganhando destaque no mercado on-line, que se tornou ainda maior após a pandemia, quando grande parte da população migrou para o comércio remoto. Em 2023, o site ALURA apontou uma pesquisa realizada pelo LinkedIn: houve o crescimento de 74% nas contratações de social medias. É um profissional constrói a estratégia e gerencia a presença de marcas nas redes sociais, criando conteúdos e analisando métricas de avanço. “É um mercado muito promissor, as empresas já tem a consciência de que a internet é a avenida mais movimentada do mundo e quem não está nessa avenida está com o negócio fadado ao fracasso. Além disso, panfletar nas redes sociais já não é tido como solução para se posicionar através das redes sociais, é necessário ser estratégico, criar conteúdos quem vão comunicar de forma assertiva com a audiência. Ser humano e principalmente criativo. Hoje vemos perfis de empresas gigantes como Netflix, Stone, Globo Play, Duolingo e muitas outras que tem um posicionamento diferenciado e interações criativas que as colocam em lugar de destaque”, pontua Michel Souza, formado em marketing e especializado em social media.

Outro profissional requisitado na era do marketing digital é o gestor de tráfego, que é especialista em otimizar e direcionar o fluxo de usuários na internet para aumentar a visibilidade e eficácia de campanhas online, utilizando ferramentas como Google Ads, Facebook Ads, e SEO (Search Engine Optimization). Este profissional planeja e executa campanhas que direcionam usuários-alvo para sites ou plataformas desejadas. O objetivo é otimizar o investimento em publicidade para alcançar os melhores resultados, seja em termos de vendas, leads ou visibilidade da marca. Segundo o site Mundo do Marketing, uma pesquisa da Hub Spot com profissionais de marketing apontou o crescimento de 20% em 2020 e 2021 para o serviço de gestão de tráfego devido ao maior fluxo online de consumidores.

Para Thiago Rosa, bacharel em direito e gestor de tráfego, a profissão de gestor de tráfego vai além de apenas impulsionar uma campanha e analisar métricas pagas, mas, sim, na participação do desenvolvimento da estratégia de marketing digital, visando o mapeamento correto do público-alvo, no trackeamento deste público através de seu comportamento online e na otimização da campanha para que ela alcance as metas propostas. O portal Observatório da Indústria demonstra 12 áreas que ganharam destaque em 2022, entre elas a de gestão de mídias sociais, engenheiro de software e especialista em inteligência artificial, além do programador e analista de cibersegurança.

O site Olhar Digital, citou um relatório divulgado pela International Data Corporation (IDC) sobre o panorama do setor de tecnologia da informação (TI) para 2024, a indústria brasileira tem previsão de crescimento de 12%, enquanto, nos Estados Unidos, esse crescimento está estimado em 9% para este ano. Além disso, destacou sete profissões na área de tecnologia que estão em expansão, dentre elas: segurança da informação, desenvolvimento de software, inteligência artificial e aprendizado de máquina. O crescimento do digital também está em uma crescente muito interessante entre os advogados, em dezembro de 2023 o site Análise fez uma pesquisa com profissionais do direito e o direito digital segue como a área mais promissora na visão dos executivos jurídicos entrevistados na pesquisa que embasa o anuário análise advocacia 2023/2024. Quase metade deles (49%) acredita que esse ramo é o que mais trará oportunidades de negócios para 2024.

“Essa pesquisa destaca algo que sentimos no dia a dia: o digital está cada vez mais entrelaçado com nossas vidas, e isso se reflete na prática jurídica. Não é surpreendente que tantos executivos jurídicos vejam o direito digital como o campo mais promissor. Estamos navegando em um mundo onde as fronteiras entre o físico e o digital se tornam cada vez mais difusas, e isso cria novas oportunidades e desafios para os profissionais da área”, salienta Anderson Andrade, advogado, membro da APDADOS/PR e integrante do Privacy Café. Para os estudantes do ensino superior que desejam se preparar para estas e outras profissões digitais emergentes, a participação em uma comunidade focada no desenvolvimento de habilidades relevantes é crucial. Essas comunidades oferecem não apenas conhecimento técnico, mas também insights práticos sobre tendências de mercado, networking e oportunidades de carreira no cenário digital atual. Uma grande iniciativa promovida pela APDADOS (Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados) foi a criação do Comitê Startech, que oferece para estudantes universitários uma imersão em áreas muito relevantes no mercado de trabalho.

