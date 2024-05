Mães tecnológicas: o olhar digital que vigia e protege os filhos

Descubra diversas mulheres que têm utilizado a tecnologia para garantir uma maior segurança de sua prole

Vivemos em um mundo onde as crianças estão cada vez mais conectadas. Desde cedo, interagem com celulares, tablets e computadores, acessando um universo digital que oferece entretenimento, educação e, infelizmente, alguns riscos. As mães de hoje, que cresceram acompanhando a evolução tecnológica, encontram nesses dispositivos modernos uma ferramenta valiosa para monitorar, orientar e proteger seus filhos. Abaixo, exploramos algumas maneiras pelas quais as mães utilizam a tecnologia para manter um olhar atento sobre os filhos e garantir que cresçam com segurança nesse mundo digital.

Aplicativos de monitoramento

Aplicativos de controle parental permitem que as mães acompanhem o que os filhos estão fazendo online. Eles ajudam a monitorar o tempo de uso dos dispositivos, limitando o acesso a determinados sites e aplicativos, e até fornecem relatórios detalhados de atividades. Isso permite que as mães orientem os filhos sobre os perigos da internet e criem um ambiente digital mais seguro.

GPS e rastreamento de localização

Com a função de localização via GPS nos smartphones, as mães podem rastrear em tempo real a localização dos filhos. Isso proporciona mais tranquilidade quando eles estão fora de casa, dando às mães a capacidade de saber se os filhos estão na escola, na casa de amigos ou em qualquer outro lugar previamente autorizado.

Câmeras de segurança e assistentes virtuais

Câmeras de segurança instaladas em casa permitem que as mães vigiem os filhos remotamente, recebendo notificações no smartphone ao detectar movimento ou som. Além disso, assistentes virtuais como Alexa e Google Assistant podem ser configurados para permitir a comunicação entre as mães e os filhos, ajudando a garantir que estejam seguros.

Mensagens instantâneas e videoconferências

Aplicativos de mensagens e videochamadas facilitam a comunicação entre mães e filhos. Mensagens rápidas e chamadas por vídeo proporcionam tranquilidade, permitindo que as mães monitorem como os filhos estão se sentindo e respondam rapidamente a qualquer problema.

Educação digital e conscientização

Além do monitoramento, as mães têm usado a tecnologia para educar os filhos sobre a segurança online. Plataformas educacionais, vídeos explicativos e guias fornecem recursos valiosos para que as crianças compreendam os riscos da internet e aprendam a navegar de maneira responsável.

Wearables e dispositivos vestíveis

Relógios inteligentes e outros dispositivos vestíveis oferecem mais uma camada de segurança. Com funções de rastreamento de localização, chamada de emergência e até monitoramento de saúde, esses dispositivos ajudam as mães a garantir que os filhos estejam protegidos tanto online quanto offline.

OPINIÃO DE MÃE:

“Um dos segredos que sempre utilizei para cuidar do meu filho, foi estar presente sempre que possível, incluindo no mundo digital e hoje por celular a todo o momento. Descobrir com quem ele anda, quem são suas amizades e cobrar bom desempenho na escola. Posso ter exagerado, mas, durante toda a infância e adolescência na periferia de São Paulo, eu sempre observava que os pais que largavam seus filhos, era um prato cheio para as más amizades e favorecimento às drogas. Posso ter exagerado, sim! Até hoje eu exagero, mas pelo menos meu filho está encaminhado na vida, formado, graduado em marketing, e trabalha em uma grande associação no Brasil, já tendo viajado para o exterior. Se me arrependo? Não! E mesmo hoje, ele com 23 anos, se precisar voltariam até algumas palmadinhas para o bem dele” Aparecida de Lourdes Souza, mãe do Michel Souza, tecnólogo em marketing, especializado em social media

Não apenas a mãe do Michel Souza pensa assim, mas outras também veem a importância de fazer com seus filhos estejam com boas companhias para no futuro terem boas profissões. Por causa disso a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (APDADOS.org), acabou de inaugurar o Comitê de Startec, que tem a função de iniciar jovens e estudantes na área de tecnologia da informação, segurança da informação e privacidade de dados, e assim colaborar para que os jovens de hoje estejam direcionados para trabalhar no mundo digital.

A tecnologia transformou a maneira como as mães cuidam e vigiam seus filhos. As ferramentas digitais modernas oferecem a elas um olhar mais atento e detalhado sobre a vida dos filhos, fornecendo os recursos para orientar e proteger a próxima geração. Contudo, apesar dessas vantagens, é essencial que a vigilância digital seja equilibrada com a privacidade, a confiança e o diálogo aberto entre mães e filhos, para que possam crescer seguros e conscientes.

