Saiba como ingressar na área de TI

Se existe um setor que está em contínuo crescimento e oferece oportunidades cada vez mais atraentes, é, sem sombra de dúvida, o da tecnologia da informação (TI). De acordo com um estudo recente realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a TI é o segmento que mais emprega no Brasil, superando até mesmo tradicionais setores como indústria e serviços. O avanço tecnológico dos últimos anos não apenas transformou nossa forma de viver e se comunicar, mas também abriu um vasto campo de trabalho no setor de TI. Segundo dados da Brasscom, até 2025 devem surgir quase 800 mil vagas de emprego para área de tecnologia. E não é só isso. As projeções indicam que esse número deve crescer ainda mais nos próximos anos. Para se ter uma ideia, estima-se que até o final de 2025 haja um déficit de mais de 400 mil profissionais na área de TI no Brasil devido ao rápido avanço tecnológico e à digitalização dos negócios.

As 3 Áreas Operacionais em Tecnologia da Informação

De modo resumido, a área de TI se divide tem 3 vertentes, e você precisa primeiro escolher qual deseja se especializar. Veja abaixo as áreas e certificações correspondentes:

Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento de Aplicações : Isso pode ser subdividido em desenvolvimento de aplicativos para web, dispositivos móveis, desktop e jogos.

Certificações: Microsoft Certified: Azure Developer Associate, Oracle Certified Professional, Java SE Programmer. Engenharia de Dados: Inclui construir pipelines de dados e desenvolver algoritmos para processamento e análise de dados.

Certificações: Google Certified Professional Data Engineer, IBM Certified Data Engineer. DevOps: Este é um campo que une o desenvolvimento de software e as operações de TI para melhorar a eficiência e a qualidade dos sistemas.

Certificações: AWS Certified DevOps Engineer, Docker Certified Associate. Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina: Concentra-se em programar computadores para “aprender” a partir de dados e a realizar tarefas complexas.

Certificações: TensorFlow Developer Certificate, Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate. Desenvolvimento de Sistemas: Criação de software para operação e gestão de infraestrutura de TI.

Certificações: Oracle Certified Professional, .NET Framework 4, Web Applications.

Infraestrutura

Administração de Sistemas: Manutenção de sistemas operacionais de computadores e redes.

Certificações: Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Microsoft Certified: Azure Administrator Associate. Suporte Técnico: Solucionar problemas de TI para usuários internos ou clientes.

Certificações: CompTIA A+, ITIL Foundation. Segurança da Informação: Proteção de sistemas e dados contra ameaças digitais.

Certificações: Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH). Gestão de Redes : Instalação, configuração e manutenção de redes de computadores.

Certificações: Cisco Certified Network Associate (CCNA), CompTIA Network+. Administração de Banco de Dados: Gerenciamento e manutenção de sistemas de banco de dados.

Certificações: Oracle Database Administrator Certified Associate, Microsoft SQL Server database certifications.

Design

Design de Interface do Usuário (UI): Criação da aparência e disposição dos elementos de software.

Certificações: Adobe Certified Expert (ACE), UX Design Institute’s Professional Diploma in UX Design. Design de Experiência do Usuário (UX): Focar em como um software é usado e como ele pode ser melhorado para os usuários.

Certificações : Nielsen Norman Group UX Certification, Certified User Experience Professional (CUXP). Design de Jogos: Criação de elementos visuais e experiências de usuário para jogos.

Certificações: Programmer, Unity Certified 3D Artist. Design de Produto de Software: Envolve o planejamento e a execução da aparência e do funcionamento de um software.

Certificações: Certified Usability Analyst (CUA), Google UX Design Professional Certificate.

Essas são apenas algumas das muitas possíveis carreiras em TI. Há uma enorme sobreposição e interseção entre essas categorias e muitas outras que não estão listadas aqui. Cada uma delas pode ser um ponto de partida para uma carreira especializada ou generalista. Atualmente, como “Business Information Security Officer,” ou BISO, para as unidades de negócio de marketing e vendas na Dell Technologies, Vicente Carvalho, que é representante da ANPPD (Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados) nos Estados Unidos, tem 48 anos e atua em multinacionais americanas desde 1999. Ele conta sobre sua experiência trabalhando com TI nos EUA. “Minha oportunidade para mudar do Brasil para os Estados Unidos surgiu através de um projeto que participei em 2014. Como resultado deste projeto, fui convidado a integrar a organização de Gestão de Riscos de Segurança da Informação. Desde minha chegada, fui muito bem recebido e tive todo apoio que precisei de colegas e líderes. Apesar das notícias de demissões nas principais empresas de tecnologia dos EUA, o momento é muito bom para profissionais de segurança da informação qualificados para procurar oportunidades, ainda mais se você já possui “green card”. Vicente cita também um estudo feito pelo “Bureau of Labor Statistics” dos EUA que relatou, em abril de 2023, que o emprego no campo da segurança da informação ou cibernética deve crescer 31% até 2029.

Para Carlos Eduardo Costa Oliveira, que atua como coordenador do Comitê de Governança da ANPPD nos EUA e também no Brasil, estudar é um ponto importantíssimo que precisa ser levado em consideração para oportunidades no exterior. “Para tirar o meu projeto do papel, estudei e continuo estudando muito, tenho mais de 20 certificações e títulos com reconhecimento internacional. Criei um objetivo bem definido e um plano de ação mapeando suas fortalezas e suas fraquezas acompanhadas de seus respectivos planos de contorno. Por fim, além dos investimentos na parte financeira, tempo e dedicação, estou trabalhando na criação de alianças estratégicas para o meu projeto, como VMWare, Veritas e ANPPD, tornando a vBold uma empresa diferenciada para o mercado americano.”

Segundo o Social Media Michel Souza, especialista em marketing para TI, o segundo passo além de ter um bom currículo é o posicionamento nas redes sociais, principalmente ter um bom LinkedIn, pois é através dessa ferramenta que as empresas mais contratam na área de tecnologia. Uma das áreas em ascensão é a de proteção de dados pessoais, que exige um profissional multidisciplinar chamado Data Protection Officer (DPO) — ou encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Segundo o blog AAA Inovacão, o LinkedIn divulgou uma lista com os 25 empregos em alta para 2023, na qual apresentou destaque para as profissões em TI — e em especial as ligadas à segurança da informação —, com foco na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com salários que variam de R$ 12 mil a R$ 20 mil por mês.

Vale destacar que a LGPD exige que as empresas tenham o DPO/Encarregado de Proteção de Dados (art. 41), novo profissional responsável pelas orientações quanto as práticas necessárias para o cumprimento da LGPD. Veja no site da ANPPD quem são os profissionais de privacidade de dados disponíveis em seu estado e aprovados pela Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD). É perceptível o aumento da demanda e reconhecimento dos profissionais de tecnologia da informação, tendo consequentemente uma gama de oportunidades e portas abertas tanto no Brasil quanto no exterior.

