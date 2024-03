Saiba quais são as 20 profissões substituíveis pela inteligência artificial

Operadores de telemarketing, caixas de banco, entregadores e revisores estão entre as funções que podem ser impactadas pela IA

DC Studio/Freepik IA pode gerenciar chamadas e interações básicas com clientes, substituindo o telemarketing



A inteligência artificial (IA) tem avançado rapidamente, potencializando a substituição ou transformação de várias profissões. Na área de tecnologia da informação (TI), a inteligência artificial também tem potencial para substituir ou transformar certas funções, especialmente aquelas que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis. Perante esse cenário, muitos questionam: “Quais profissões são mais passíveis de substituição pela inteligência artificial?” Confira aqui uma lista de profissões que são consideradas altamente substituíveis ou significativamente afetadas pela IA:

Operadores de telemarketing : a IA pode gerenciar chamadas e interações básicas com clientes, oferecendo respostas automáticas e personalizadas. Digitadores e transcritores: softwares de reconhecimento de voz podem transcrever áudio para texto com precisão crescente. Caixas de banco e operadores de caixa: automações bancárias e sistemas de pagamento eletrônico reduzem a necessidade de interações humanas para transações financeiras. Analistas de crédito: Sistemas de IA podem analisar grandes volumes de dados financeiros para tomar decisões de crédito com rapidez e precisão. Assistentes jurídicos e revisores de documentos: algoritmos de IA podem analisar documentos legais e contratos, identificando informações relevantes mais rapidamente do que humanos. Assistentes administrativos: softwares de IA podem gerenciar agendas, responder e-mails e realizar outras tarefas administrativas. Operadores de produção e montagem: automação e robótica já substituíram muitas tarefas manuais em linhas de montagem. Motoristas e entregadores: com o avanço dos veículos autônomos, essa área pode ver uma grande transformação. Analistas de dados: embora a interpretação avançada ainda requeira o toque humano, a coleta e análise inicial de grandes volumes de dados podem ser automatizadas. Revisores e editores: softwares de IA podem corrigir gramática e estilo, além de sugerir melhorias em textos. Desenvolvedores de software para tarefas rotineiras: a IA pode gerar código para tarefas padronizadas e repetitivas, reduzindo a necessidade de codificação manual para alguns tipos de desenvolvimento de software. Analistas de teste de software : ferramentas de IA podem automatizar testes de software, identificando bugs e problemas de performance sem intervenção humana. Analistas de suporte técnico : bots de atendimento e sistemas de IA podem resolver problemas comuns de suporte técnico, fornecendo respostas automáticas a perguntas frequentes. Administradores de banco de dados: sistemas automatizados podem gerenciar a otimização, backup e segurança de bancos de dados, diminuindo a necessidade de intervenção manual. Especialistas em segurança cibernética para tarefas de rotina: Embora a análise avançada e a resposta a ameaças complexas ainda necessitem de especialistas humanos, muitas tarefas de monitoramento e resposta a incidentes de segurança podem ser automatizadas. Engenheiros de rede para manutenção: ferramentas de IA podem monitorar e otimizar o desempenho da rede, identificando e resolvendo problemas automaticamente. Analistas de sistemas para requisitos básicos: sistemas de IA podem ajudar na coleta e análise de requisitos para projetos de sistemas simples, embora projetos complexos ainda exijam a experiência humana. Especialistas em otimização de mecanismos de busca (SEO) : embora a estratégia de SEO envolva criatividade e adaptação a mudanças nos algoritmos de busca, muitas das tarefas operacionais e analíticas podem ser automatizadas. Ferramentas de IA podem realizar análise de palavras-chave, otimização de conteúdo e monitoramento de desempenho de sites de forma mais eficiente e em grande escala. Gerentes de projeto de TI para projetos rotineiros : em projetos de TI com escopos bem definidos e repetitivos, ferramentas de IA podem ser usadas para automatizar a programação de tarefas, alocação de recursos, monitoramento de progresso e comunicação entre as equipes. Isso pode reduzir a necessidade de gerenciamento humano em projetos que seguem padrões previsíveis. Profissionais de manutenção de sistemas : para sistemas de TI com manutenção e atualizações rotineiras, a IA pode automatizar muitas das tarefas necessárias para manter os sistemas operacionais. Isso inclui a aplicação de patches de segurança, atualizações de software e monitoramento de sistemas para identificar e corrigir falhas automaticamente.

Para conclusões como essas, cientistas alemães publicaram no estudo “Substitute or Synthesis: The Interplay between Human and Artificial Intelligence” os critérios para automação de uma profissão. Entre eles destacam-se: a) repetitividade das tarefas, b) complexidade das tarefas, c) necessidade de adaptação e aprendizado, d) requisitos de habilidades interpessoais, e) capacidade de trabalho físico em ambientes variados, f) necessidade de julgamento profissional e experiência, g) regulamentações e considerações éticas, h) custo versus benefício da automatização; e o mais importante; i) profissões que não são necessárias atualizações constantes.

