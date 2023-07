Tecnologia domina as discussões no primeiro semestre de 2023; relembre o que ficou em alta

Inteligência artificial, deepfake, golpes digitais e LGPD ganharam destaque em todo o mundo; eventos como Campus Party e Roadsec colaboram para soluções de problemas que atacam o coletivo cibernético

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/07/2023 Campus Party foi um dos eventos realizados no país que mostraram novas tendências tecnológicas



No primeiro semestre de 2023, os assuntos tecnológicos dominaram as discussões, incluindo fake news, avanços em inteligência artificial, robôs inteligentes, preocupações com ataques cibernéticos e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Roadsec 2023 São Paulo e a Campus Party 2023 São Paulo se destacaram como excelentes eventos de tecnologia. No Roadsec, focou-se na segurança digital e inteligência artificial. Na Campus Party, houve imersão em robôs inteligentes e debates sobre a LGPD, com oportunidades de networking. Essas experiências mantiveram os participantes atualizados sobre as tendências e desafios da tecnologia da informação.

Campus Party 2023

Engenharia Social: como bypassar as defesas da mente humana?

Engenharia Social: como bypassar as defesas da mente humana?

Essa palestra no Campus Party 2023 explorou os intricados mecanismos de defesa da mente humana e seu papel vital na segurança da informação. Foram compartilhadas valiosas técnicas para identificar e lidar com a engenharia social.

Gestão de incidentes na prática

Este é um componente crucial da operação de qualquer organização. Ela envolve a identificação, análise e correção de interrupções no serviço ou degradações na qualidade, com o objetivo de restabelecer a operação normal o mais rápido possível. Na prática, ipode incluir a criação de um sistema de ticketing para registrar incidentes, a formação de uma equipe de resposta rápida e a implementação de processos eficientes para resolver problemas. Também é vital aprender com cada incidente para evitar sua repetição no futuro, por meio de análises post-mortem e ajustes contínuos na estratégia de prevenção.

Projetos sociais e tecnologia no terceiro setor

O terceiro setor tem feito uso crescente de tecnologia para potencializar suas iniciativas sociais. Plataformas digitais, por exemplo, podem aumentar a eficácia da captação de recursos, enquanto ferramentas de análise de dados auxiliam na mensuração do impacto das ações sociais.

Usando ferramentas de IA para potencializar os seus estudos

Inteligência artificial tem sido utilizada para melhorar o aprendizado, com ferramentas que adaptam o conteúdo às necessidades individuais de cada estudante. Assim, torna-se possível aprender de forma mais eficaz e no seu próprio ritmo.

Como usar o ChatGPT a seu favor

ChatGPT, uma IA de conversação, pode ser um poderoso aliado para diversas tarefas, como aprender um novo idioma, obter respostas para perguntas complexas ou até mesmo auxiliar na redação de textos. É uma ferramenta versátil que está ao seu alcance.

25 anos de Open Source

Open Source é um modelo que permite a qualquer pessoa ver, usar, modificar e distribuir um software. Esse conceito, que celebra 25 anos, democratizou a tecnologia e acelerou a inovação, permitindo a criação de soluções incríveis por comunidades ao redor do mundo.

Preocupações em implementação de inteligências artificiais

A implementação da IA traz consigo várias preocupações, incluindo questões de privacidade, segurança e ética. É crucial garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma responsável, considerando tanto o seu potencial quanto os seus riscos.

Como a IA Generativa está moldando o futuro do trabalho

A IA generativa, que pode criar conteúdo original, está transformando o mundo do trabalho. Desde a geração automática de relatórios até a criação de designs inovadores, essa tecnologia abre um novo universo de possibilidades e desafios.

O Tesouro Invisível

O “tesouro invisível” é o poder dos dados. Em uma era cada vez mais digital, a capacidade de coletar, analisar e utilizar dados de maneira eficaz pode ser um verdadeiro tesouro para empresas e indivíduos, trazendo insights valiosos e impulsionando a inovação.

IA Generativa: a nova ferramenta da humanidade

A IA generativa é como um novo pincel nas mãos dos artistas, permitindo criar de formas nunca antes imaginadas. É também uma ferramenta valiosa para solucionar problemas, capaz de gerar ideias e soluções inovadoras. Uma ferramenta poderosa para a humanidade, moldando o nosso futuro.

Roadsec 2023:

Deepfakes: não acredite nem vendo (ou ouvindo)

Deepfakes são vídeos ou áudios alterados por IA que parecem incrivelmente realistas. Embora impressionantes, eles representam um risco, à medida que podem ser usados para espalhar desinformação. É importante verificar as fontes antes de acreditar no que se vê ou ouve.

Educação em cibersegurança na era da IA

Com a crescente dependência da IA, a educação em cibersegurança nunca foi tão importante. É vital entender como proteger os sistemas de IA contra ameaças cibernéticas e como garantir que a IA seja utilizada de maneira segura e ética.

Os relatórios que você faz não são o que o seu cliente quer

Surpreendente! Os clientes precisam de informações claras e úteis, não de relatórios complexos. É importante entender suas necessidades e fornecer relatórios que sejam relevantes, compreensíveis e valiosos para eles.

Contas privilegiadas: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades

As contas privilegiadas têm acesso a recursos sensíveis e, portanto, são alvos atraentes para os invasores. É crucial gerenciar e monitorar o acesso privilegiado de forma eficaz para proteger essas contas contra o abuso.

Segurança em meios de pagamentos eletrônicos

À medida que os pagamentos eletrônicos se tornam cada vez mais comuns, a segurança dessas transações é essencial. Isso inclui a proteção contra fraudes, a garantia da privacidade dos dados do cliente e a conformidade com as normas de segurança.

Mobile Malware

O malware móvel é um software malicioso que visa dispositivos móveis. Ele pode roubar informações pessoais, causar danos ao dispositivo ou cobrar do usuário por serviços que ele não solicitou. É fundamental ter um software de segurança atualizado no seu dispositivo móvel.

Alert fatigue: quando tudo é importante, nada é importante

A fadiga de alertas ocorre quando há tantos alertas de segurança que se torna difícil identificar quais são realmente importantes. Para combater isso, é essencial ter um sistema de gerenciamento eficaz, que priorize e categorize os alertas.

Ransonware: modos operandi da movimentação lateral

Ransomware é um tipo de malware que criptografa os dados do usuário e exige um resgate para desbloqueá-los. Os cibercriminosos muitas vezes se movem lateralmente, através da rede, para espalhar o ransomware. Entender essa tática pode ajudar na prevenção e resposta a esses ataques.

Ataques em cartões de crédito: impactante!

Ataques a cartões de crédito podem resultar em roubo de identidade e perdas financeiras. Proteger-se requer precaução ao compartilhar informações de cartão de crédito e monitorar regularmente as transações.

Nudge e engenharia social: fascinante

A engenharia social é uma técnica usada por cibercriminosos para manipular pessoas a revelar informações confidenciais. O “nudge” é uma técnica de persuasão que pode ser usada para fins bons ou ruins. Ambos exigem consciência e precaução.

Diversas tecnologias surgem diariamente e, por consequência, novas técnicas hackers também são testadas. Por isso, organizar eventos que promovam a interação dos assuntos mais debatidos colabora para que mais mentes pensem nas soluções de problemas que atacam o coletivo cibernético. É o que afirma o especialista Kleber Farias, ethical hacker e perito forense computacional. Para Juliana Marques, especialista em eventos tecnológicos e fundadora da comunidade Life4Sec – Segurança, Tecnologia e Inovação, é de extrema importância o networking entre todos os interessados nas áreas de tecnologia, ao ponto de, inclusive, haver testemunhos em que o contato profissional com o mundo tecnológico trouxe novas perspectivas de vida a pessoas antes em depressão — e até antes, levando vidas antissociais. A especialista afirmou que até hoje presencia (e resgata) pessoas desenganadas profissionalmente e até envolvidas com drogas. Para Marques, “segurança da informação é um sentido de vida”.

Em especial, nesse mês de julho, eu, Dr. Davis Alves, estive na Campus Party 2023, que é o maior festival de tecnologia do mundo. Juntamente com meu amigo Dr. Paulo Perroti, advogado especialista em direito digital e membro de honra da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD), presenciei como as inovações tecnológicas surgem quando existe uma interação entre pessoas. Como queremos que computadores, tecnologias e robôs se comuniquem sem existir uma comunicação entre os profissionais que criam essas tecnologias?

Por tudo isso, a tecnologia está sendo um dos principais assuntos no primeiro semestre de 2023, tendo destaque para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que exige que as empresas tenham um Encarregado de Proteção de Dados, também conhecido como Data Protection Officer, devendo esse estar nomeado publicamente no site das instituições. Consulte quem são os profissionais do seu estado reconhecidos pela Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD) AQUI. Se você deseja trabalhar com a LGPD, seja membro da ANPPD. Solicite avaliação AQUI.

