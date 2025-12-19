Canadá e Estados Unidos anunciam negociações formais para revisar pacto de livre comércio em janeiro

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, no Salão Oval da Casa Branca



O Canadá e os Estados Unidos vão iniciar negociações formais em meados de janeiro de 2026 para revisar o seu acordo de livre comércio, disseram autoridades de Ottawa nesta sexta-feira, marcando um passo importante nas relações econômicas entre os dois vizinhos e principais parceiros comerciais. O processo foi confirmado pelo primeiro-ministro canadense Mark Carney, que nomeou o enviado comercial do país, Dominic LeBlanc, para liderar as discussões com representantes do governo dos EUA.

“A revisão planejada do acordo de livre comércio — parte do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) — é uma oportunidade para fortalecer ainda mais os laços econômicos e resolver questões comerciais pendentes”, disse Carney em comunicado, sem entrar em detalhes sobre as prioridades específicas de Ottawa.

Contexto das negociações

O USMCA, que substituiu o antigo NAFTA, conta com uma cláusula de revisão periódica e está programado para ser analisado em 2026. As negociações desta rodada foram formalizadas agora, com o objetivo de iniciar as conversas antes do calendário oficial de revisão.

Especialistas dizem que os dois países vêm enfrentando tensões comerciais nos últimos meses, especialmente após a suspensão de negociações setoriais em 2025, quando Washington interrompeu conversas sobre tarifas de aço, alumínio e automóveis após um anúncio anti-tarifas do governo de Ontário irritar as autoridades americanas.

Essas negociações setoriais agora devem ser absorvidas pelo processo mais amplo de revisão do USMCA, o que, segundo analistas, pode diluir as chances de um acordo separado sobre questões específicas no curto prazo.

Temas em discussão

Embora os detalhes oficiais ainda não tenham sido divulgados, sabe-se que alguns dos principais pontos de debate incluirão:

Políticas de tarifas e barreiras comerciais, particularmente em setores como aço, alumínio, automóveis e produtos agrícolas.

Políticas regulatórias e práticas digitais de comércio, áreas que têm sido foco de disputa entre os dois países.

A gestão de cadeias de suprimento integradas e regras de origem, que influenciam substancialmente o comércio bilateral diário no valor de bilhões de dólares.

Carney tem enfatizado a importância de manter um diálogo “construtivo e pragmático”, destacando que o comércio bilateral continua “vital” para as economias dos dois países — com cerca de CA$ 3,6 bilhões em bens e serviços cruzando a fronteira diariamente.

Importância econômica e política

O comércio entre Canadá e EUA representa uma das relações econômicas mais profundas do mundo. O Canadá é um dos maiores exportadores de energia, minerais críticos, produtos agrícolas e manufaturados para o mercado americano, enquanto os Estados Unidos são um destino crucial para empresas canadenses de todos os portes.

Analistas econômicos alertam que atrasos ou retrocessos nas negociações podem criar incertezas para indústrias integradas em cadeia, especialmente com desafios macroeconômicos globais e pressões de outros grandes parceiros comerciais.

A fase formal de discussão deve começar em meados de janeiro, com equipes técnicas de ambos os países trabalhando para estabelecer uma agenda de temas prioritários. A expectativa é que as conversas se estendam por vários meses, com possíveis rodadas de negociações nos dois lados da fronteira ao longo de 2026.

Com o diálogo formalizado, as autoridades de Ottawa e Washington agora terão a missão de transformar um relacionamento econômico historicamente robusto em uma nova fase de cooperação, mantendo padrões de comércio que beneficiem a competitividade e a estabilidade das empresas e trabalhadores de ambos os países.

