Copa em três países leva Fifa a criar nova categoria de ingressos para torcedores

Categoria de Acesso para Torcedores terá ingressos a US$ 60 para qualquer partida, inclusive a final, e será destinada exclusivamente aos torcedores das seleções classificadas

Divulgação/Fifa Torcedores argentinos acompanham jogo da última Copa do Mundo, em 2022, no Catar



A criação de uma nova categoria de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 não é apenas uma resposta à demanda recorde — 20 milhões de solicitações na atual fase de vendas — mas também uma consequência direta do formato inédito do torneio, que será disputado simultaneamente em três países: Canadá, México e, majoritariamente, Estados Unidos.

Dos 104 jogos da competição, a maior parte será realizada em território norte-americano, onde os custos de transporte, hospedagem e alimentação são significativamente mais altos do que em Copas anteriores. Esse fator pesa especialmente para torcedores estrangeiros, que precisarão percorrer longas distâncias internas e lidar com preços elevados para acompanhar suas seleções ao longo do torneio.

É nesse contexto que a Fifa anunciou a Categoria de Acesso para Torcedores, com ingressos a US$ 60, algo em torno de 330 reais, para qualquer partida, inclusive a final. A iniciativa busca mitigar o impacto financeiro para os torcedores mais fiéis, que pretendem seguir suas seleções entre cidades e países diferentes durante a competição.

A nova categoria será destinada exclusivamente aos torcedores das seleções classificadas e terá sua distribuição administrada pelas federações nacionais (PMA). Cada entidade definirá critérios próprios de solicitação e seleção, garantindo que os ingressos cheguem a quem, de fato, mantém vínculo com a seleção, e não apenas ao público ocasional atraído pelo evento nos Estados Unidos.

Dentro da cota de cada federação, 50% dos ingressos serão de categorias mais acessíveis, sendo 40% da Categoria de Valor para Torcedores e 10% da Categoria de Acesso. O restante será dividido igualmente entre as categorias Standard e Premier, de valores mais elevados, refletindo o perfil de mercado predominante no país que sediará a maioria das partidas.

Além disso, a Fifa anunciou que torcedores vinculados a federações cujas seleções não avancem ao mata-mata não pagarão taxa administrativa no reembolso de solicitações não atendidas — um reconhecimento das incertezas envolvidas em um torneio longo, caro e geograficamente espalhado.

Com jogos distribuídos por 16 cidades-sede e grandes distâncias entre elas, a Copa de 2026 impõe um desafio logístico sem precedentes ao torcedor comum. A nova política de preços surge, portanto, como uma tentativa de equilibrar um evento global sediado em grande parte nos Estados Unidos com a necessidade de manter o ambiente de arquibancada tradicionalmente associado às Copas do Mundo.

