Diplomacia e guerra: o delicado equilíbrio nas negociações de paz da Ucrânia

Conversas para um possível acordo de paz ganharam um novo impulso em Berlim neste fim de semana, com a retomada das conversas entre autoridades ucranianas, americanas e europeias

EFE/EPA/STRINGER Equipes de resgate trabalham entre os escombros após um ataque russo a uma área residencial em Kiev



A rodada, que começou no domingo (14) e deve continuar ao longo desta segunda-feira (15), representa um dos momentos diplomáticos mais intensos desde a invasão russa de 2022. No centro das discussões estão representantes do governo ucraniano, o enviado especial do presidente dos EUA, Steve Witkoff, e o assessor Jared Kushner, além de líderes europeus convidados para participar da rodada em Berlim. Após mais de cinco horas de conversas, as partes concordaram em retomar o diálogo nesta segunda-feira, indicando que a diplomacia ainda tem fôlego mesmo diante de obstáculos persistentes.

Segundo fontes presentes nas negociações, houve um reconhecimento de que “muito progresso” foi feito até agora, ainda que seja prematuro afirmar que existe um plano finalizado para encerrar a guerra. A expectativa é que as conversas abordem um documento de paz proposto pelos EUA, com revisões e contrapropostas de Kiev e aliados europeus.

Mudança de postura ucraniana

Um dos pontos que chamou atenção nos últimos dias foi a declaração do presidente Volodymyr Zelenskyy de que a Ucrânia estaria disposta a renunciar temporariamente ao seu objetivo de ingressar na Otan em troca de garantias de segurança juridicamente vinculativas vindas dos EUA, Europa, Canadá, Japão e outros aliados — algo que representa uma grande mudança na postura oficial de Kiev e busca atender parcialmente a uma demanda russa.

Essa posição sinaliza um esforço ucraniano em encontrar um meio-termo diplomático, ainda que continue firme na rejeição a qualquer cessão de território para Moscou — tema que segue como um dos mais sensíveis e divisores de água nas negociações.

Contexto militar: ataques russos e impacto humanitário

Enquanto diplomatas tentam negociar um caminho para a paz, a guerra no terreno continua feroz. Nos últimos dias, a Rússia desencadeou uma série intensiva de ataques com drones e mísseis contra a infraestrutura energética da Ucrânia, buscando degradar o sistema elétrico e provocar apagões em várias regiões do país. A ofensiva já deixou centenas de milhares de residências sem energia elétrica, um cenário que agrava ainda mais as dificuldades da população civil em meio ao inverno europeu.

Esses ataques fazem parte de uma campanha mais ampla que, segundo autoridades ucranianas e aliados ocidentais, visa desestabilizar o país por meio da chamada “guerra de inverno”, cortando eletricidade, calor e serviços essenciais em um momento em que milhões de pessoas dependem de redes de energia para sobreviver às temperaturas baixas.

Obstáculos no caminho da paz

Apesar do clima de continuidade das negociações, obstáculos profundos permanecem:

Território e soberania: Zelenskyy reafirmou que não está disposto a ceder qualquer território existente à Rússia como condição para a paz. Essa posição segue sendo um ponto de impasse com Moscou, que tem exigido ajustes fronteiriços como parte de sua visão de resolução do conflito.

Garantias de segurança: A proposta ucraniana de receber garantias equivalentes às do Artigo 5 da Otan (defesa mútua) em vez da adesão formal à aliança militar representa um esforço de encontrar um meio-termo aceitável, mas ainda enfrenta desafios de implementação legal e político nos parlamentos ocidentais.

Coordenação com aliados: A diplomacia europeia também está em movimento nos bastidores, discutindo questões como o uso de ativos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia e formas de manter a coesão entre os países do bloco diante de posições divergentes.

O que está em jogo

O que acontece agora em Berlim não é apenas uma etapa isolada de negociação — é uma encruzilhada diplomática que pode moldar o futuro imediato do conflito e redefinir o equilíbrio de poder na Europa. A guerra já provocou centenas de milhares de mortes, deslocou milhões de civis e tem impactado a economia global.

À medida que as negociações prosseguem, as forças em campo continuam a combater e a população civil segue pagando o preço mais alto, seja em termos de vidas, infraestrutura ou qualidade de vida.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.