EUA se preparam para apreender mais petroleiros na costa da Venezuela, dizem fontes

Na última semana, a administração norte-americana deu um passo até então inédito na sua longa disputa com o governo de Nicolás Maduro: autoridades dos EUA apreenderam um petroleiro sancionado, o Skipper, com cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo venezuelano — o primeiro desse tipo desde a imposição de sanções à Venezuela em 2019. A ação, executada por forças combinadas da Guarda Costeira, FBI e Departamento de Segurança Interna dos EUA, ocorreu no Caribe e foi autorizada por mandado judicial.

Fontes consultadas pela Reuters afirmam que essa operação é apenas a onda inicial de uma estratégia mais ampla: os EUA estão se preparando para interceptar e possivelmente apreender mais navios-tanque que transportam petróleo venezuelano, em especial os que fazem parte do chamado “shadow fleet” — uma frota de embarcações cujas operações muitas vezes envolvem registros opacos, sistemas de rastreamento desligados e bandeiras falsas para evadir sanções e fiscalização internacional.

Contexto e mecanismo da ação

O petroleiro Skipper fazia parte de uma rede de embarcações que, segundo autoridades americanas e dados de monitoramento marítimo, transporta crude venezuelano muitas vezes junto com cargas de outros países sob sanção, como Irã e Rússia. Antes da apreensão, o navio chegou a transmitir localizações falsas e a navegar sob bandeira de países que não eram seus verdadeiros registros, técnicas típicas desse “shadow fleet”.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, os EUA montaram uma lista de vários outros navios marcados para possíveis ações similares nas próximas semanas, sinalizando que este não foi um episódio isolado, mas parte de uma política deliberada de pressão econômica e naval.

Especialistas em energia e comércio internacional alertam que a apreensão de petroleiros – especialmente quando os navios estão carregados — pode interromper ou atrasar exportações de petróleo venezuelano no curto prazo, gerando volatilidade nos mercados de crudo e encarecendo seguros e operações marítimas na região.

Reações regionais e internacionais

A resposta de Caracas foi imediata e veemente. O governo venezuelano qualificou a ação como “ato de pirataria internacional” e uma violação flagrante da soberania marítima de sua nação. Caracas promete defender seus recursos “a qualquer custo” e apelou a aliados externos por apoio diplomático e militar.

Países aliados da Venezuela também se manifestaram. A Cuba socialista condenou o ato como agressão e apoiou a posição venezuelana, enquanto o Irã qualificou a apreensão como ilegal e contrária ao direito internacional. Moscou, por sua vez, reforçou laços diplomáticos com Caracas após o episódio.

Dentro dos Estados Unidos, vozes divergentes emergiram. Enquanto setores do governo Trump defendem a política como necessária para cortar os recursos que sustentam o que chamam de “regimes ilegítimos e envolvidos com narcotráfico”, alguns analistas e políticos alertam para o risco de uma escalada militar e declaração implícita de hostilidade direta.

Implicações econômicas e geopolíticas

A apreensão do Skipper já começou a mexer com os mercados: os preços do petróleo registraram alta após a notícia da apreensão, diante do temor de que os fluxos de crudo venezuelano fiquem ainda mais restritos no curto prazo.

Para a Venezuela, onde o setor de petróleo é a principal fonte de receita pública e de divisas, qualquer interrupção prolongada pode representar um golpe ainda mais profundo a uma economia fragilizada por décadas de má gestão, sanções e queda na produção. Ao mesmo tempo, possíveis apreensões subsequentes podem levar armadores e seguradoras a evitar rotas que passem pela costa venezuelana, criando um efeito dissuasor que vá além das sanções financeiras tradicionais.

No tabuleiro geopolítico mais amplo, essa intensificação da pressão americana coloca em análise o papel dos Estados Unidos como poder hegemônico no Caribe e na América Latina, ao mesmo tempo em que testa os limites do direito internacional no uso da força em alto mar contra embarcações sob bandeiras estrangeiras ou registros opacos.

