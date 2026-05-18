FIFA tenta reduzir tensão da guerra e promete Copa ‘agradável’ à seleção iraniana

O principal objetivo foi discutir garantias operacionais e logísticas para a presença da delegação iraniana em solo americano durante o Mundial

Foto por - / AFP Uniforme da seleção iraniana



Em meio à escalada da crise diplomática entre Estados Unidos e Irã, a Fifa realizou uma reunião considerada estratégica com representantes do futebol iraniano para alinhar detalhes da participação da seleção do país na Copa do Mundo de 2026, torneio que terá jogos nos Estados Unidos, Canadá e México.

O encontro aconteceu em Istambul, na Turquia, onde a seleção iraniana está em preparação, e reuniu dirigentes da Fifa, da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) e da Federação Turca.

O principal objetivo foi discutir garantias operacionais e logísticas para a presença da delegação iraniana em solo americano durante o Mundial.

Representando a Fifa, o secretário-geral da entidade, Mattias Grafstrom, afirmou que a organização trabalha para garantir que a experiência do Irã na América do Norte seja “a mais impecável, produtiva e agradável possível”.

Segundo ele, a entidade mantém contato direto com os iranianos para assegurar que toda a operação da equipe ocorra sem problemas. “Estamos trabalhando muito próximos e com grande expectativa de recebê-los na Copa do Mundo”, afirmou Grafstrom durante a reunião.

Participaram também o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, e o presidente da Federação Turca de Futebol, Ibrahim Haciosmanoglu.

A reunião ganhou peso político porque acontece justamente em um dos momentos mais tensos das relações entre Washington e Teerã nos últimos anos. Nas últimas semanas, o presidente Donald Trump aumentou o tom contra o Irã, fez ameaças públicas e passou a discutir novos ataques militares americanos na região.

O clima de tensão internacional gerou preocupação nos bastidores da Fifa, especialmente porque todos os jogos da primeira fase da seleção iraniana serão disputados nos Estados Unidos.

O Irã estreia contra a Nova Zelândia em Los Angeles. Depois, enfrenta a Bélgica também em Los Angeles e encerra a fase de grupos diante do Egito, em Seattle. A base da delegação iraniana durante o torneio será na cidade de Tucson, no Arizona.

Além das questões esportivas, existe preocupação sobre logística, segurança, emissão de vistos, deslocamentos e até possíveis manifestações políticas durante os jogos.

A Federação Iraniana adotou um tom diplomático, mas firme, ao comentar o encontro. Em nota, a FFIRI afirmou que entrou nas negociações “não partindo de uma posição de exigência, mas sim de lógica e dignidade”.

A entidade também destacou que o futebol iraniano demonstrou disposição para dialogar, “mas sem recuar”.

Nos bastidores, analistas internacionais avaliam que a Fifa tenta evitar que o ambiente político contamine o torneio. A entidade sabe que qualquer problema envolvendo a delegação iraniana poderia gerar repercussão global durante a Copa do Mundo.

O Mundial de 2026 será o maior da história, com 48 seleções participantes e jogos espalhados por Estados Unidos, Canadá e México. A expectativa é de mais de 6 milhões de torcedores circulando pelos três países durante o torneio.

A participação do Irã também chama atenção porque o país se consolidou como uma das principais forças do futebol asiático nas últimas décadas. Esta será a quarta participação iraniana em Copas do Mundo consecutivas – e uma das mais politicamente sensíveis da história recente da competição.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.