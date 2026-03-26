Miami Open muda rotina da cidade, vira motor econômico e ganha ‘invasão’ brasileira

O torneio, disputado até o dia 29 de março no Hard Rock Stadium, não é apenas um evento esportivo

Eliseu Caetano/Jovem Pan Miami Open



Miami acorda diferente em março. O trânsito muda, os hotéis lotam, os restaurantes estendem filas e o sotaque nas ruas vira uma mistura de inglês, espanhol – e cada vez mais português. Não é exagero: durante o Miami Open, a cidade entra em modo global.

O torneio, disputado até o dia 29 de março no Hard Rock Stadium, não é apenas um evento esportivo. É um fenômeno que impacta a economia, o turismo e o cotidiano da cidade – e, em 2026, ganha um ingrediente especial: o retorno do Brasil ao protagonismo dentro e fora das quadras.

Cidade que gira em torno do torneio

O Miami Open é um dos maiores eventos do circuito mundial, com статус de Masters 1000 e WTA 1000, reunindo os principais nomes do tênis entre os dias 17 e 29 de março.

Na prática, isso significa uma operação gigante: milhares de empregos temporários, hotéis próximos da capacidade máxima e uma cadeia econômica que envolve desde transporte por aplicativo até grandes marcas globais.

Não se trata apenas de esporte. Trata-se de uma indústria em movimento.

O que já aconteceu: surpresas, favoritos e jogos de alto nível

Até aqui, o torneio já entregou exatamente o que se espera de um evento desse porte: equilíbrio, surpresas e jogos de altíssimo nível.

Entre os destaques:

• O italiano Jannik Sinner avançou às quartas de final após uma vitória dura sobre Alex Michelsen, em um jogo muito mais complicado do que o placar sugere

• O torneio também registrou zebras importantes, como a eliminação precoce de nomes fortes como Casper Ruud, mostrando o nível competitivo elevado

• No feminino, a americana Coco Gauff chegou pela primeira vez à semifinal em Miami após vencer Belinda Bencic em três sets (Reuters)

Outro ponto que chamou atenção foi o desempenho consistente das principais cabeças de chave, como Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, que segue firme na briga pelo título.

Ao mesmo tempo, o torneio foi marcado por condições desafiadoras, como chuva e mudanças na programação, o que deixou a disputa ainda mais imprevisível.

O que vem pela frente: decisões e clima de final

Hoje, dia 26 de março, o Miami Open entra na fase decisiva. As semifinais femininas estão no radar imediato, com o confronto entre Coco Gauff e Karolina Muchova como um dos jogos mais aguardados do torneio.

No masculino, os confrontos caminham para as quartas e semifinais, com nomes como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e o próprio Sinner ainda na disputa, em um cenário aberto e altamente competitivo.

A tendência é de jogos cada vez mais equilibrados e arquibancadas cada vez mais cheias.

A invasão brasileira: torcida que muda o jogo

Se dentro de quadra o nível técnico chama atenção, fora dela há um fenômeno que define o clima do torneio: a presença brasileira.

A cada ano, mais torcedores do Brasil desembarcam em Miami para acompanhar o evento. E em 2026, esse movimento ganhou força com o ressurgimento do país no cenário do tênis.

Jogos envolvendo brasileiros – ou até mesmo grandes estrelas – têm sido marcados por uma atmosfera diferente, com cantos, bandeiras e uma energia incomum para o padrão do circuito.

Em partidas recentes, o barulho vindo das arquibancadas chegou a influenciar o ambiente de jogo, criando uma pressão comparável à de esportes como o futebol.

É o público brasileiro fazendo o que sabe fazer melhor: transformar espetáculo em experiência.

O Brasil de volta ao mapa do tênis

Esse movimento não acontece por acaso. O país volta a revelar talentos competitivos e, mais do que isso, volta a mobilizar torcedores. O tênis brasileiro, que passou anos fora do protagonismo, retoma espaço e o reflexo aparece diretamente em torneios como o Miami Open.

Hoje, o brasileiro não é apenas visitante. É personagem.

Muito além das quadras

O Miami Open se consolidou como um dos eventos mais completos do calendário esportivo mundial. Não é só tênis: é entretenimento, negócios, turismo e visibilidade global.

Durante duas semanas, Miami respira esporte – e vive um impacto que vai muito além dos games disputados nas quadras duras. O que se vê em 2026 é um torneio que ultrapassa o limite esportivo.

O Miami Open transforma a cidade, movimenta milhões e cria uma atmosfera única – onde estrelas globais dividem espaço com uma torcida cada vez mais protagonista. E, nesse cenário, o Brasil volta a ter voz alta. Dentro de quadra, com novos talentos. Fora dela, com uma presença que não passa despercebida.

Miami continua sendo o palco. Mas o espetáculo, cada vez mais, também tem sotaque brasileiro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.