Confira as características dos vinhos do sul da Borgonha, na França

A região de Borgonha, na França, é conhecida por produzir alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo, com diferenças marcantes entre suas sub-regiões. Ao comparar o sul e o norte da Borgonha, podemos identificar contrastes em termos de terroir, estilos de vinificação e características dos vinhos. O sul da Borgonha é dominado pelas regiões de Mâconnais e Côte Chalonnaise, áreas que produzem vinhos elegantes e relativamente acessíveis em comparação com os vinhos mais caros do norte.

De Mâconnais o destaque principal vai para os vinhos brancos feitos a partir da uva Chardonnay. Esses vinhos são tipicamente mais frutados, com sabores de frutas maduras, como pêssego e pera, e uma acidez mais moderada. Um exemplo notável é o Pouilly-Fuissé, que combina uma textura rica com frescor, resultando em um branco complexo e agradável.

De modo geral, os vinhos do Mâconnais tendem a ser menos amadeirados que os Chardonnays do norte e muitas vezes mais acessíveis, mantendo um caráter mais direto e acessível. Por sua vez, a sub-região de Côte Chalonnaise oferece tanto vinhos tintos quanto brancos.

Os vinhos tintos da Côte Chalonnaise, feitos da casta Pinot Noir, são geralmente mais leves e frescos do que os grandes tintos da Côte de Nuits, ao norte. Eles apresentam sabores de frutas vermelhas, como morango e cereja, com um toque mineral característico. Já os brancos são refrescantes, equilibrados e exibem notas de frutas cítricas e minerais.

Alguns produtores importantes desta região são: Domaine des Héritiers Jadot, que é famoso por produzir vinhos em várias denominações, especialmente em Mâconnais. Seus vinhos são renomados pela elegância e qualidade. Já Domaine Leflaive, embora seja mais famoso por seus vinhos da Côte de Beaune, também produz vinhos excepcionais na parte sul da Borgonha, especialmente no Mâconnais.

Por seu turno, a Domaine de la Bongran é um produtor de alta qualidade, conhecido por vinhos brancos excepcionais da denominação Viré-Clessé.A Domaine Bruno Colin, produz vinhos brancos e tintos elegantes na Côte Chalonnaise. Por fim, cito a Domaine de Villaine, dirigido por Aubert de Villaine, famoso por seus vinhos de alta qualidade em Bouzeron, onde a casta Aligoté, é destacada.

Os brancos da região combinam bem com frutos do mar (como vieiras e ostras), peixes grelhados (como robalo) e queijos cremosos como o Camembert ou o Brie. Os tintos, por seu turno, vão muito bem com bem com pratos como pato assado, carne de porco e cogumelos, ou seja, pratos de sabores marcantes porém temperados de forma parcimoniosa. Ressalto que as regiões do sul da Borgonha nos oferecem vinhos mais fáceis, tanto de beber quanto de comprar. Salut!!!

